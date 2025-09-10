ଫାର୍ମାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ନିଶା; ନିଜେ ଜିତିଛନ୍ତି ବ୍ଲାକବେଲ୍ଟ, କୋଚ୍ ସାଜି ଗଢୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି
22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ନିଜେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏପଟେ କୋଚ୍ ସାଜି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଫାର୍ମାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ନିଶା । ନିଜେ ଖେଳି ବ୍ଲାକବେଲ୍ଟ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ କୋଚ୍ ଭାବେ ଅନେକ ଖେଳିଳି ଗଢୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତୟାର । ଆମେ କହୁଛୁ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ କୋଚ୍ ତଥା ନିଞ୍ଜା ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶେଖ ତଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ କଥା । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଏକାଡେମିର 3 ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍ ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଓପନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ଓଡିଶା ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଏସିଆନ ଓପନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
1st Asian Open International Taekwondo Championship Hyderabad ଆସନ୍ତା 13-14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଓପନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ । ଓଡିଶା ଦଳର ୨୨ ଜଣିଆ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଡିଶା ଟିମରେ ଚାରି ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନିଞ୍ଜା ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନର କୋଚ୍ ନିଜେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ନିଜେ ଖେଳିବା ସହିତ କୋଚ୍ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କିଏ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ କଣ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ?
Ninja Taekwondo Academy କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୁଆଳସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଗଲବାଗ ଗାଁର ଶେଖ ତଫିରୁଦ୍ଦିନ । ପିଲାଟି ବେଳୁ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଏକାଡେମୀରୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ତଫିରୁଦ୍ଦିନ କୁହନ୍ତି, "ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜାତୀୟ ଖେଳ ଏବଂ ଏହା ଏକ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ । ଭଲିବଲ, ଫୁଟବଲ ଭଳି ଏହା ଅଲିମ୍ପିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହି ଖେଳ ଖେଳି ଜଣେ ଅଲିମ୍ପିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ । ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳିଲେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ଫିଟ୍ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏହା ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମୁଁ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି ଓ ଏହି ଖେଳରେ ଯୋଗଦେଲି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଫି ଦେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲି ।
Pharmacy student taekwondo coach SK TAFIRUDDIN ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରୁ ବ୍ଲାକବେଲ୍ଟ ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ନିଞ୍ଜା ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ଗରପୁରର ସଂଜୀବନି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି । ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ କମ ଫି ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ୟାଡ଼, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳ ପାଇଁ ହେଡ଼ ଗାର୍ଡ ଓ ଚେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରହିଛି ଯାହାକି ସେନ୍ସର ଲଗା ଆସିଥାଏ ତାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷେରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ମୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବହୁଥର ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିଛି । ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଏକ ଘର ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚିଠି ଦେଇଛି । ବର୍ଷାଦିନେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଆମକୁ ଏକ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋର ହଲ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ କି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ ରହିଛି ହେଲେ ତାହା ଏଠାରୁ ୧୨ କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବାଟ ହେବ ଯେଉଁଠାକୁ ଏହି ଛୋଟଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦିଦିନ ଯାଆସ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆମେ ଏଠାରେ ସୁପର ସବ ଜୁନିୟର ବା ୩ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ।
ଏମିତିକି ୨୫-୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ । ମୁଁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅର୍ଥାତ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଆସୁଛି । ଏଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ ଓପନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେବେ । ଗତବର୍ଷ ଆମ ଏକାଡେମୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭରସିଟି ଗେମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ମୁଁ ଆଶା କରେ ସେ ଏବର୍ଷ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୱାର୍ଲଡ଼ ୟୁନିଭରସିଟି ଗେମ ପାଇଁ ଚୟନ ହେଉ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏସିଆନ ଓପନ ଚମ୍ପିୟାନସିପରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଏକାଡେମୀର ତିନିଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି । ଟାଏକୋଣ୍ଡୋର ପୁମସେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଭାଗ ନେବେ । ମୁଁ ଜଣେ ଫାର୍ମାସୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ BPC (Bachelor in Physiotherapy) କୋର୍ସ କରୁଛି । ପାଠ ପଢିବା ସହ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ମୋ ନିଜ କ୍ଳାସ, କୋଚିଂ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମୟ ଦେଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ କ୍ଳାସ କରିବା କଷ୍ଟ।ଚମ୍ପିୟାନସିପ ବେଳେ ଅସୁବିଧା ବଢି ଯାଇଥାଏ । ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିପରି ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଳାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ସମୟରେ ଜାଣିଛି । ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପ ନଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ।"
ତଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭରସିଟି ଗେମ ଖେଳିଥିବା ଛାତ୍ରୀ କଣ କୁହନ୍ତି-
୨୨ ବର୍ଷୀୟ ତଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନିଞ୍ଜା ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀରୁ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନେଉଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ନାୟକ । ଗତବର୍ଷ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭରସିଟି ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଗେମ ଖେଳିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର +୩ କଳା ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ନିବେଦିତା ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଆଜିକାଲି ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାହା ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ମୋ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଓ ଶାରିରୀକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ ଅଛି ହେଲେ ଠିକ କୋଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଠିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଠିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ ।
ଟାଏକୋଣ୍ଡୋରେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଏକ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ ଯାହାର ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଛି-ଫାଇଟ ଆଉ ପୁମସେ । ଯାହା ଆମକୁ ଏଠାରେ ଗାର୍ଡ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି । ପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି । ଗତବର୍ଷ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ସହରକୁ ଯାଇ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭରସିଟି ଗେମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏକି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି।ସେଠାରେ ୩୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭରସିଟି ପଞ୍ଚମ ରାଙ୍କ ପାଇଥିଲା । ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ତେଣୁ ଚୟନ ହୋଇ ଯିବାର ଆଶା ଅଛି । ଆମେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ କ୍ଳାସ କରୁଛୁ ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ କ୍ଳାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି । କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବାରୁ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ସକାଳ ସାଢେ ୫ରୁ ଅଧିକ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ଳାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ କ୍ଳାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଘରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ।"
ନିଞ୍ଜା ଟାଏକୋଣ୍ଡୋର ଛାତ୍ର ଖେଳିବେ ଓପନ ଚମ୍ପିଆନସିପ-
ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଞ୍ଜା ତାଏକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀର ତିନିଜଣ ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଓପନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଭାଗ ନେବେ । ଓଡ଼ିଶାର ୨୨ ଜଣିଆ ଟିମରେ ଏକାଡେମୀର ତିନିଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନ୍ୟୁଟନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଟାଇମସ ସ୍କଲାର ଗୁରୁକୂଳ ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି । ମୁଁ ଏଠାକୁ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛି ଓ ତଫିରୁଦ୍ଦିନ ସାର ଆମର କ୍ଳାସ ନେଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ସହ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି । ମୁଁ ଦୁଇବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଶିଖୁଛି । ମୁଁ ଏଠାରେ ପୁମସେ, ଫାଇଟିଂ, ବ୍ଲକିଂ, ମାର୍ଚିଂ ଓ ପଞ୍ଚ ଶିଖିଛି ।ମୁଁ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ ଓପନ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି ।"
ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ-
ତାଏକୋଣ୍ଡୋ ପୁମସେ କାଟାଗୋରୀରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ ଓପନ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯିଏ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଶେଖ ତଫିରୁଦ୍ଦିନ ମୋର ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଫିରୁଦ୍ଦିନ ଏଠାରେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ଦେବା କଥା ଶୁଣିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମ୍ପିଆନସିପ, ମେଡାଲ ପାଇଁ ଖେଳ ଉପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉ, ଖେଳୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି । ଆଜିକାଲି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଝିଅ ହେଉ ଅବା ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ବଡି ଫିଟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ । ସକାଳୁ ସେ ଆସି ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦି ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବଡି ଫିଟାନେସ ରହୁଛି ଓ ଆହୁରିମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଭଲ ଖେଳେ ଓ ମେଡାଲ ପାଏ । ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ନାଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି । ତଫିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ପଇସା କିଛି ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ କାରଣ ସେ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସେ ତାକୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମୋ ପୁଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ ଓପନ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଚମ୍ପିୟାନସିପରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବ ।"
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା-
ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଓପନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
