୧୪ ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଗଲାଣି ୧୧୦ ଜୀବନ
ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ କାହିଁକି ଯାଉଛି ଜୀବନ ? ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାବେଳେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୬୨୪ ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାବେଳେ ଗତ ୧୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୦ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି । ଏମିତି ତଥ୍ୟ ନିଜେ ସରକାର ବିଧାନ ସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, TPCODL ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସେହିପରି TPNODL ଏବଂ TPWODLରେ ୨୭ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ TPSODLରେ ୭ ଜଣ ଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
ବୁଧବାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନୀଳମାଧବ ହିକକା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି ? ତାର ପ୍ରତିକାର କଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାର କେତେ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ? ବିଦ୍ୟୁତ ପୋଲଗୁଡିକ(ଛଟବଡ) ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି । ଉକ୍ତ ଜମିମାଲିକଙ୍କର କ୍ଷତିଭରଣ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ? ଓଡିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କେବେଠାରୁ ହେଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ଯମରେ ସରକାର କଣ ସବୁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ?
10 ବର୍ଷରେ 170 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି
ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଥିଲେ, ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରାୟ 1624 ଲୋକ ଓ 170 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି । ତେବେ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ OERC (Compensation to Victims of Electrical_Accidents) Regulation-2020 ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ପିଛା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି।
ସେହିପରି ଘରୋଇ ଜମି ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଓଭରହେଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ (୩୩ କେଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) ଏବଂ ଘରୋଇ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତା ୨୪.୯.୨୦୦୯ ରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନୀଳମାଧବ ହିକକାଙ୍କ ଅନ୍ୟଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, OERCଙ୍କ Vesting Order ଅନୁଯାୟୀ ତା ୧.୬.୨୦୨୦ ରୁ TPCODL, ୧.୧.୨୦୨୧ ରୁ TPSODL ଓ TPWODL ଏବଂ ତା ୧.୪.୨୦୨୧ ରୁ TPNODL ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ଵ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣୀତ ‘କୁସୁମ-ଏ’ ଯୋଜନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 500 ମେଗାୱାର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ 40 ମେଗାୱାଟ କରାଗଲା ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭି ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଣୀତ ପିଏମ ‘କୁସୁମ-ଏ’ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସବଷ୍ଟେସନର injection capacity ଆଧାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । OERC ଦ୍ବାରା ପ୍ରତି ୟୁନିଟ (kwh ) ପାଇଁ feed in tariff ୩.୦୮ ଟଙ୍କା ନିର୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି tariff ରେ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଜନାର ଧୀର ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ଯୋଜନା ସମୟ ସୀମା (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬) କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ରୁ ୪୦ ମେଗାୱାଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରି ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ TP-DISCOM କୁ କୁସୁମ-ଏ ଯୋଜନା ପାଇଁ state nodal agency ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ OERC ଦ୍ବାରା ପ୍ରତି ୟୁନିଟ (kwh ) ପାଇଁ ଫିଡ ଇନ ଟାରିଫ ( feed in tariff) ୪.୪୦ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧରିତ କରାଗଲା ।
