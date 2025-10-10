IND VS WI 2nd Test: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସପ୍ତମ ଟେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲେ ଜୟସ୍ବାଲ
ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Published : October 10, 2025 at 2:19 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 2:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚମକିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟର । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେଞ୍ଜୁରୀ ଲଗାଇଲେ ଓପନର ଯଶସ୍ବୀ ଜୟସ୍ବାଲ । ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶତକ । 145 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 100 ରନ କରି ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଅପରାଜିତ ରହି ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଜୟସ୍ବାଲ ଶତକ-ସୁଦର୍ଶନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ:
𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃 for Yashasvi Jaiswal! 💯— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
His 7⃣th in Test matches!
A knock of immense quality from the #TeamIndia opening batter 🫡
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/sTISIkC9yB
ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ । ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଭାରତ । ଓପନିଂ ଯୋଡି ଭାବେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଜୟସ୍ବାଲ ଓ କେଏଲ ରାହୁଲ । ଦୁଇ ଓପନର ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 58 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଥିଲା । ରାହୁଲ 38 ରନ କରି ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଜୟସ୍ବାଲଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ । ବେଶ୍ ଧୌର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଉଭୟ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଜୟସ୍ବାଲ ଶତକ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୟସ୍ବାଲ 165 ବଲରେ 117 ରନ୍ (17 ଚଉକା) କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛି ଓ ସୁଦର୍ଶନ 132 ବଲଂରେ ଅପରାଜିତ 71 ରନ୍ (5 ଚୌକା, 1 ଛକା) କରିଛନ୍ତି ।
𝘼 𝙏𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙙𝙤𝙪𝙨 𝙏𝙤𝙣 💯— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
Yashasvi Jaiswal with another special innings filled with grind and composure👏
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/DF5SbpagLI
ସପ୍ତମ ଟେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲେ ଜୟସ୍ବାଲ:
ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଜୟସ୍ବାଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଜି ସେ ସପ୍ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ପ୍ରୟାର କରି 145 ବଲ୍ରୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ବିନା ଛକାରେ । 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 7 ଶତକ ମାରି କ୍ରିକେଟର୍ସଙ୍କ ଏଲିଟଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଜୟସ୍ବାଲ । 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ 12, ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର 11 ଗାରଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସ 9, ଜାଭେଦ, ଗ୍ରାଏସ ସ୍ମିଥ୍, ଆଲିଷ୍ଟରକୁକ୍ ଏବଂ କେନ୍ ଓ୍ବିଲିୟମସନ୍ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ଶତକ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଏବେ ଜୟସ୍ବାଲଙ୍କ ନାମ ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛି ।
📸📸— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
A 💯 to remember 😍
Rate Yashasvi Jaiswal's innings so far 👇
Updates ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/3LY101kuna
ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ଯାଟର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 61.3 ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 231 ରନ୍ କରିଛି ।
