ବିଶ୍ବ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜସ୍ମିନ ଲମ୍ବୋରିଆ
ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ବିଜେତା ପୋଲାଣ୍ଡର ଜୁଲିଆ ସେରେମେଟାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବିଶ୍ବ ବକ୍ସିଂରେ ନିଜର ନାମକୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Published : September 14, 2025 at 1:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମହିଳା ବକ୍ସର ଜସ୍ମିନ ଲମ୍ବୋରିଆ । ବିଶ୍ବ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜସ୍ମିନ । ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ବିଜେତା ପୋଲାଣ୍ଡର ଜୁଲିଆ ସେରେମେଟାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବିଶ୍ବ ବକ୍ସିଂରେ ନିଜର ନାମକୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । 57 କେଜି ଓଜନ ବର୍ଗରେ 4-1ରେ (30-27, 29-28, 30-27, 28-29, 29-28) ବିଜୟୀ ହୋଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନ ଲମ୍ବୋରିଆ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ 57 କେଜି ବର୍ଗରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଜସ୍ମିନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜସ୍ମିନ ଟିକେ ପଛରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜବରଦସ୍ତ କମବ୍ୟାକ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଜସ୍ମିନ ବିଶ୍ବ ବକ୍ସିଂ ଚମ୍ପିଆନସିପ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ନବମ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର । ସେ 6 ଥରର ବିଜେତା ମେରୀ କମ୍ (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2018 ଓ 2 ଥର ବିଜେତା ନିଖତ ଜରୀନ (2022,2023), ଥରେ ବିଜୀୟ ହୋଇଥିବା ସରିତା ଦେବୀ (2006), ଜେନି ଆରଏଲ(2006), ଲେଖା କେସି(2006), ନିତୁ ଘଙ୍ଘସ,(2023) ଲୋଭଲିନା ବୋରଗୋହାଇନ (2023) ଏବଂ ସ୍ବାତି ବୋରା(2023) ଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜସ୍ମିନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମୁହୁର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ । ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ବି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିପଡିନଥିଲି । ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲି । ଏହି ପଦକ ହେଉଛି ମୋର ଡେଡିକେସନର ଫଳ । "
ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ପୂଜାରାଣୀ ମହିଳା 80 କେଜି ବର୍ଗରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ନୁପୁର ଶେରୋନ ମହିଳା 80+କେଜି ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଆଗାଟାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ: ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ ମୁକାବିଲା