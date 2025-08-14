ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର । ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି । ମୁମ୍ବାଇର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି । ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକ କିଏ?
Sachin Tendulkar Son Arjun Tendulkar gets engaged to Saniya Chandok. 💍❤️ pic.twitter.com/Sudp8obnjr— Sachin Parihar (@cricketnewsh) August 14, 2025
ସାନିଆ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ଘାଇ ପରିବାରର ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ନାମ ରହିଛି। ଘାଇ ପରିବାର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରୁକଲିନ୍ କ୍ରିମେରୀର ମାଲିକ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ (କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ) ଅନୁଯାୟୀ,ସାନିଆ ମୁମ୍ବାଇର ମିଷ୍ଟର ପଜ୍ ପେଟ୍ ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟୋର୍ LLPର ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡେ ସେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ପାଠପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2024ରେ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଭିସ୍ରୁ ଭେଟେରାରି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
ଅର୍ଜୁନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର:
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने की सगाई...— Visheshta_Aggarwal_23 (@VisheshtaA) August 14, 2025
मुंबई के मशहूर कारोबारी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से हुई रिंग सेरेमनी
IPL में मुंबई इंडियंस टीम का रह चुके हिस्साhttps://t.co/0oyJq6ZGXt#SachinTendulkar #ArjunTendulkar #SaaniyaChandok #Engagement pic.twitter.com/gWPzNoBqiu
ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୋଆ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ 2020/21 ସିଜିନରେ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଜୁନିଅରରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ U19 ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସେ 2022/23 ରେ ଗୋଆକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ଅର୍ଜୁନ 17ଟି ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 532 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ 37ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ 18ଟି ଲିଷ୍ଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 25ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 102ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ, ଅର୍ଜୁନ 73ଟି ବଲ୍ ପକାଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
