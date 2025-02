ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ମିନି ବିଶ୍ୱକପ୍' ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଖେଳାଯିବ । ଦମଦାର କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକ ଝୁମିବେ ଚୌକା ଛକା ବର୍ଷାରେ । ପେସ ବୋଲରଙ୍କ ଶାନଦାର ବୋଲିଂ ଆଉ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଗୁଗଲିର ମଜା ଉଠାଇବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ତେବେ ଏହି ମେଗା ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବେ 8 ଦଳ । ଚାମ୍ପିଆନ୍ସଟ୍ରଫିର 9ମ ସଂସ୍କରଣ 19 ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇରେ ଚାଲିବ । ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଖେଳିବ ଚାମ୍ପିଆନ୍ସଟ୍ରଫି ।

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ

19 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ । ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ଲାକକ୍ୟାପସ୍ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନା କରିବ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖେଳ ଭେଟିଦେବ ଚଳିତ ଥରର ଚାମ୍ପିଆନ୍ସଟ୍ରଫି । ଭାରତରେ, ଜିଓଷ୍ଟାର୍ ନେଟୱାର୍କ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରସାରଣ କରିବ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ।

ଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଆଇସିସି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ 16 ଟି ଫିଡରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ନଅଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ହରିୟାନଭି, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଭୋଜପୁରୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଏବଂ କନ୍ନଡ | JioHotstar ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଚାରୋଟି ମଲ୍ଟି କ୍ୟାମ ଫିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ହେବ ।

ଟେଲିଭିଜନରେ, ଇଂରାଜୀ ଫିଡ୍ ବ୍ୟତୀତ, ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 18 ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକରେ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡରେ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଚାମ୍ପିଆନ୍ସଟ୍ରଫି ।

ପ୍ରସାରଣ ବିବରଣୀ (ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍):

ଭାରତ: JioStar (Jio Hotstar ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଷ୍ଟାର ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ 18 ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟେଲିଭିଜନ କଭରେଜ୍)

India: JioStar (Live streaming on Jio Hotstar, Television coverage on Star and Network 18 channels)

ପାକିସ୍ତାନ: ପିଟିଭି ଏବଂ ଟେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିକଳ୍ପ: ମାଇକୋ ଏବଂ ତମାଶା ଆପ୍

Pakistan: PTV and Ten Sports, Streaming options: Myco and Tamasha app

ୟୁଏଇ: CricLife Max ଏବଂ CricLife Max2, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିକଳ୍ପ: STARZPLAY

UAE: CricLife Max and CricLife Max2, Streaming option: STARZPLAY

ୟୁକେ: ସ୍କାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ସ୍କାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ସ୍କାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ସନ୍, ସ୍କାଏଗୋ, NOW ଏବଂ ସ୍କାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କଭରେଜ୍

UK: Live broadcasting on Sky Sports Cricket, Sky Sports Main Event, Sky Sports Action, Digital coverage via SkyGO, NOW and Sky Sports App

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କାନାଡା: ୱିଲୋ ଟିଭି, କ୍ରିକବଜ୍ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ୱିଲିରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ (ହିନ୍ଦୀ କଭରେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ)

USA and Canada: WillowTV, Streaming on Willow by Cricbuzz app (Hindi coverage available)

କାରିବିଆନ୍: ESPN କାରିବିଆନ୍, ESPN ପ୍ଲେ କାରିବିଆନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

Caribbean: ESPNCaribbean on TV, Streaming via ESPN Play Caribbean app

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ (ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ କଭରେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ)

Australia: PrimeVideo (coverage available in Hindi too)

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ସ୍କାଏ ସ୍ପୋର୍ଟ NZ, Now ଏବଂ ସ୍କାଏଗୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କଭରେଜ୍

New Zealand: Sky Sport NZ, digital coverage via Now and SkyGo app

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ ଆପ୍

South Africa and sub-Saharan territories: SuperSport and SuperSport App

ବାଂଲାଦେଶ: ଟାଗୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନାଗୋରିକ୍ ​​ଟିଭି ଏବଂ ଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍

Bangladesh: Nagorik TV and T Sports for linear broadcast, digital via Toffee app

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ATN

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ମହାରାଜା ଟିଭି (ଲାଇନ୍ରେ ଟିଭି 1), ସିରାସା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍

Sri Lanka: Maharaja TV (TV1 on Linear), Digital via Sirasa

ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ବିବରଣୀ:

ବ୍ରିଟେନ: ବିବିସି ରେଡିଓ 5 Sports ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅତିରିକ୍ତ

UK: BBC Radio 5 Sports Extra

ଭାରତ: ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ

India: All India Radio

ପାକିସ୍ତାନ: HUM 106.2FM

Pakistan: HUM 106.2FM

ୟୁଏଇ: କଥାବାର୍ତ୍ତା 100.3FM ଏବଂ ବିଗ୍ 106.2

UAE: Talk 100.3FM and Big 106.2

ବାଂଲାଦେଶ: ରେଡିଓ ଶାଦିନ 92.4 ଏବଂ ରେଡିଓ ଭୁମି 92.8

Bangladesh: Radio Shadhin 92.4 and Radio Bhumi 92.8

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ଲାଖଣ୍ଡା ରେଡିଓ

Sri Lanka: Lakhanda Radio