ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପରମ୍ପରା; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 'ବକ୍ସିଂ ଡେ' ଟେଷ୍ଟ ପରି ଭାରତରେ ଚାଲିଥିଲା 'ପୋଙ୍ଗଲ୍' ଟେଷ୍ଟ - PONGAL TEST MATCH

What is Pongal Test match the lost tradition of hosting Test match in India similar to Boxing Day Test ( (@athiban43481241 X handle) )