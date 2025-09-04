ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି । ସେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇନାହାଁନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କୋହଲି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ । ଅକ୍ଟୋବାର ମାସରେ ଖେଳାଯିବ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିସିସିଆଇର ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରି-ସିଜନ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ପାସ୍ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା; ତିନି ମାସ ପରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ୍, କହିଲେ... - VIRAT KOHLI ON BENGALURU STAMPEDE
ବିରାଟଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ-
ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ବିରାଟଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କରାଇଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିରାଟ କୋହଲି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ।
ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ଭାରତରେ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟରେ, ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି । ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ, ଫିଜିଓ ବିସିସିଆଇକୁ ପଠାଇଥିଲେ ।
ଭିଆଇପି ସୁବିଧା ନେଇ ହଙ୍ଗାମା-
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଲଣ୍ଡନରେ ରୁହନ୍ତି । ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ଘର କିଣି ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ କୋହଲି ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଭାରତ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ସୁବିଧା ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।