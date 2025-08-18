ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2008, ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ମାତ୍ର 12 ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ବିଶ୍ବର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ ତାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ । କୋହଲିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଙ୍କଟ ମୋଚକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି । ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବରେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରନ ମେସିନ୍, ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର, ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର ଏବଂ କିଙ୍ଗ ଭଳି ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଚାପରୁ ବାହାରି କିପରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହେବା ତାହା କୋହଲିଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା । ଅନେକ ବଡ ବଡ ମ୍ୟାଚରେ ଚାପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ । ବିରାଟ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ଥରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ହାତ । ସେ ପିଚ୍ରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ । 17 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ କୋହଲି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଚାପରେ ଥାଏ କୋହଲି ହିଁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ବରେ କୋହଲିଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦନ କେହି କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ । ଟେଷ୍ଟ, ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବାରେ ବିଶ୍ବରେ 1 ନମ୍ବର କୋହଲି:
କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ସଚିନ ଦିନିକିଆରେ 49 ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି 40 ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ବିରାଟ 2023 ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟରର 50ତମ ଶତକ ପୂରଣ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦିନିକିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 51 ଟି ଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କୋହଲି ।
- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 18 ଅଗଷ୍ଟ, 2008ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ 12 ରନ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ ।
- 30 ଜୁନ 2011ରେ ବିରାଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା କୋହଲି ନିଜ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 4 ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳିରେ 15 ରନ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ ।
- 12 ଜୁନ 2010ରେ ବିରାଟ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 26 ରନର ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ।
ବିରାଟଙ୍କ ଅଭୁଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନିଂସ:
ବିରାଟ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ 50+ ହାରରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଇନିଂସ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଙ୍କଟମୋଚକର ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନିଂସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (2019) ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ:
2019ରେ ପୁଣେରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି 254 ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ରହିଥିଲା । ତଥାପି, ବିରାଟଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 300 ରନ୍ ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଇନିଂସ ଶେଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
2016 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍:
2016 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଥିଲା । 161 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 7.3 ଓଭରରେ 49 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ମଉଳିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ 51 ବଲରେ ଅପରାଜିତ 82 ରନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 148 ବଲରେ 183 ରନ୍:
2012 ଏସିଆ କନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କୋହଲି ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ପାଳି ରହିଥିଲା । 330 ବିଜୟ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗମ୍ଭୀର ମ୍ୟାଚର ଦ୍ବିତୀୟ ବଲରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ବିରାଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବେଶ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସଚିନ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ପାଳି ଖେଳି 148 ବଲରେ 183 ରନ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।
2022 ଟି 20 ବିଶ୍ବକପ୍:
2022 ଟି 20 ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ପାଳିକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । 160 ରନର ପିଛା କରି 31 ରନରେ 4 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ । ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଭାରତ ପରାଜୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାଚର ମୋଡ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । 82 ରନର ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳି ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ବିଜୟ ଛଡାଇ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲିଙ୍କ 2ଟି ଛକାକୁ କେହି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ।
2012ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଶତକୀୟ ପାଳି:
2012 ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 40 ଓଭରରେ 321 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଥିଲେ । ଭାରତ ମାତ୍ର 36.4 ଓଭରରେ 321 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। କୋହଲି ମାତ୍ର 86 ବଲ୍ରେ 133 ରନ୍ର ଏକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
17 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି । ଟେଷ୍ଟ ଓ ଟି 20କୁ ଅଲବିଦା କହିଥିବା ବେଳେ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
କୋହଲିଙ୍କ 17 ବର୍ଷିୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ:
|ଫର୍ମାଟ
|ରନ୍
|ମ୍ୟାଚ
|ଶତକ
|ଟେଷ୍ଟ
|9230
|123
|30
|ଦିନିକିଆ
|14181
|302
|51
|T-20
|4188
|125
|01