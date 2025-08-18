ETV Bharat / sports

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟଙ୍କ 17 ବର୍ଷ, ଏହି 5 ଇନିଂସ କୋହଲିଙ୍କୁ ବନାଇ ଦେଲା କିଙ୍ଗ୍‌ - VIRAT KOHLI INTERNATIONAL CRICKET

17 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରେ କୋହଲି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ରେକର୍ଡ । ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବାରେ ବିଶ୍ବରେ 1 ନମ୍ବର କୋହଲି ।

virat kohli
virat kohli (IANS PHOTO)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2008, ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ମାତ୍ର 12 ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ବିଶ୍ବର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ ତାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ । କୋହଲିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଙ୍କଟ ମୋଚକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି । ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବରେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରନ ମେସିନ୍, ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର, ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର ଏବଂ କିଙ୍ଗ ଭଳି ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ।

VIRAT KOHLI INTERNATIONAL CRICKET
VIRAT KOHLI INTERNATIONAL CRICKET (ETV BHARAT ODISHA)

ଚାପରୁ ବାହାରି କିପରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହେବା ତାହା କୋହଲିଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା । ଅନେକ ବଡ ବଡ ମ୍ୟାଚରେ ଚାପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ । ବିରାଟ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ଥରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ହାତ । ସେ ପିଚ୍‌ରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ । 17 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ କୋହଲି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଚାପରେ ଥାଏ କୋହଲି ହିଁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ବରେ କୋହଲିଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦନ କେହି କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ । ଟେଷ୍ଟ, ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବାରେ ବିଶ୍ବରେ 1 ନମ୍ବର କୋହଲି:

କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ସଚିନ ଦିନିକିଆରେ 49 ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି 40 ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ବିରାଟ 2023 ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟରର 50ତମ ଶତକ ପୂରଣ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦିନିକିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 51 ଟି ଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କୋହଲି ।

KING KOHLI TOP 5 INNINGS
KING KOHLI TOP 5 INNINGS (ETV BHARAT ODISHA)
  • ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 18 ଅଗଷ୍ଟ, 2008ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେବଳ 12 ରନ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ ।
  • 30 ଜୁନ 2011ରେ ବିରାଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା କୋହଲି ନିଜ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 4 ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳିରେ 15 ରନ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ ।
  • 12 ଜୁନ 2010ରେ ବିରାଟ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 26 ରନର ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ।

ବିରାଟଙ୍କ ଅଭୁଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନିଂସ:

ବିରାଟ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ 50+ ହାରରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଇନିଂସ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଙ୍କଟମୋଚକର ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନିଂସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (2019) ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ:

2019ରେ ପୁଣେରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି 254 ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ରହିଥିଲା । ତଥାପି, ବିରାଟଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 300 ରନ୍‌ ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଇନିଂସ ଶେଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

KING KOHLI
KING KOHLI (ETV BHARAT ODISHA)

2016 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌:

2016 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଥିଲା । 161 ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 7.3 ଓଭରରେ 49 ରନ୍‌ରେ 3 ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ମଉଳିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ 51 ବଲରେ ଅପରାଜିତ 82 ରନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 148 ବଲରେ 183 ରନ୍‌:

2012 ଏସିଆ କନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କୋହଲି ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ପାଳି ରହିଥିଲା । 330 ବିଜୟ ରନ୍‌ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗମ୍ଭୀର ମ୍ୟାଚର ଦ୍ବିତୀୟ ବଲରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ବିରାଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବେଶ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସଚିନ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ପାଳି ଖେଳି 148 ବଲରେ 183 ରନ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।

2022 ଟି 20 ବିଶ୍ବକପ୍‌:

2022 ଟି 20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ପାଳିକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । 160 ରନର ପିଛା କରି 31 ରନରେ 4 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ । ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଭାରତ ପରାଜୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାଚର ମୋଡ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । 82 ରନର ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳି ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ବିଜୟ ଛଡାଇ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲିଙ୍କ 2ଟି ଛକାକୁ କେହି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ।

2012ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଶତକୀୟ ପାଳି:

2012 ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 40 ଓଭରରେ 321 ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଥିଲେ । ଭାରତ ମାତ୍ର 36.4 ଓଭରରେ 321 ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। କୋହଲି ମାତ୍ର 86 ବଲ୍‌ରେ 133 ରନ୍‌ର ଏକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

17 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି । ଟେଷ୍ଟ ଓ ଟି 20କୁ ଅଲବିଦା କହିଥିବା ବେଳେ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

କୋହଲିଙ୍କ 17 ବର୍ଷିୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ:

ଫର୍ମାଟରନ୍‌ମ୍ୟାଚ ଶତକ
ଟେଷ୍ଟ9230 12330
ଦିନିକିଆ14181 30251
T-204188 12501

