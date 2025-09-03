ETV Bharat / sports

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା; ତିନି ମାସ ପରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ୍, କହିଲେ... - VIRAT KOHLI ON BENGALURU STAMPEDE

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Published : September 3, 2025 at 2:10 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2025 ଟାଇଟଲ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଜିତିଥିଲା । ଏହା ପରେ, RCB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ଏହି ସମାରୋହ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଦଳାଚକଟାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ RCB ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, RCB ଦ୍ୱାରା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 47 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, 3 ମାସ ପରେ, ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।

ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି-

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି,"'ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୪ ଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ । ଆମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆମର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ଏବେ ଆମ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ । ଏକାଠି ଆମେ ଯତ୍ନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ।"

ଆରସିବି ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୧୮ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ-

ବିରାଟ କୋହଲି ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଆରସିବି ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଜଣେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଏକ ମହାନ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆରସିବିକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆରସିବିର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ । ବିରାଟ ଆରସିବି ପାଇଁ ୨୬୭ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮ ଶତକ ଏବଂ ୬୩ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ୮୬୬୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୨୨*। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ୭୭୧ ଚୌକା ଏବଂ ୨୯୧ ଛକା ଆସିଛି ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପରେ କୋହଲି ହୋଇଥିଲେ ସମାଲୋଚିତ-

ଆପିଏଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ବଦଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଆରସିବି ସହିତ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆରସିବିକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହିତ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଭାବେ କୋହଲିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

