ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2025 ଟାଇଟଲ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଜିତିଥିଲା । ଏହା ପରେ, RCB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ଏହି ସମାରୋହ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଦଳାଚକଟାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ RCB ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, RCB ଦ୍ୱାରା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 47 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, 3 ମାସ ପରେ, ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।
“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 3, 2025
ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି-
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି,"'ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୪ ଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ । ଆମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆମର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ଏବେ ଆମ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ । ଏକାଠି ଆମେ ଯତ୍ନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ।"
ଆରସିବି ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୧୮ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ-
ବିରାଟ କୋହଲି ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଆରସିବି ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଜଣେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଏକ ମହାନ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆରସିବିକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆରସିବିର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ । ବିରାଟ ଆରସିବି ପାଇଁ ୨୬୭ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮ ଶତକ ଏବଂ ୬୩ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ୮୬୬୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୨୨*। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ୭୭୧ ଚୌକା ଏବଂ ୨୯୧ ଛକା ଆସିଛି ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପରେ କୋହଲି ହୋଇଥିଲେ ସମାଲୋଚିତ-
ଆପିଏଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ବଦଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଆରସିବି ସହିତ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆରସିବିକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହିତ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଭାବେ କୋହଲିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।