ETV Bharat / sports

ରୋହିତଙ୍କ ପରେ କୋହଲି, ହ୍ବାଇଟ ବଲକୁ ବିରାଟଙ୍କ ବାଏ ବାଏ... - KOHLI ANNOUNCES TEST RETIREMENT

Virat Kohli RETIRES from Test cricket ( (IANS) )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 12, 2025 at 12:06 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 12:53 PM IST 2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ କଲେ ଘୋଷଣା । ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଭେଟେରାନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଟଷ୍ଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ ବଢିଯାଇଛି ବିସିସିଆଇର ଟେନସନ୍ । ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଥିବା ବେଲେ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା । ଏପଟେ ଅଧିନାୟକ ରେସରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ । ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଫେରିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । କାରଣ କୋହଲି ଟଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ବିସିସିଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର- ୯୨୩୦ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍

୩୦ ଶତକ

୩୧ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

୭ ଦ୍ୱିଶତକ

ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି- ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର । ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ । କୋହଲି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରରେ 9 ହଜାରରୁ ଅଧିନକ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ 30ଟି ଶତକ ଏବଂ 31ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 7ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି । ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର 254 ନଟଆଉଟ୍ । ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ । ୧୪ ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ୍‌ କ୍ୟାରିଅରରୁ ଅବସର ନେଲେ ବିରାଟ । ୨୦୦୮ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ବିରାଟ । "ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାର ୧୪ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିବ, ତାହା ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି । ଏହା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ମୋତେ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ବହନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି... ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଦେଖିବି," ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି । 2024-25 ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପରେ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି- ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ

ରୋହିତ ଶର୍ମା

ବିରାଟ କୋହଲି Virat Kohli RETIRES from Test cricket (instagram) ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର- 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଛନ୍ତି । ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କୋହଲି । 2011ରେ କିଙ୍ଗସଟନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ପଡିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ରନ୍ ମେସିନ କୋହଲି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 4 ରନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 15 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । 123ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 46.85 ଅଭରେଜରେ ଭାରତ ପାଇଁ 9230 ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବ୍ୟାଟର କୋହଲି । ଭାରତର 4ର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସ୍କୋରର ହେଲେ କୋହଲି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ 36 ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକଟରୁ ଅଲବିଦା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଆସନ୍ତା ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଲିଡସ୍ ହେଡିଂଲିରେ ଖେଳାଯିବ । କୋହଲିଙ୍କ କ୍ୟାପଟେନ୍ ରେକର୍ଡ- କୋହଲି ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧିନାୟକ । ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କୋହଲିଙ୍କ 68ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 40ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା । Virat Kohli RETIRES from Test cricket (instagram) 14 ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର କୋହଲିଙ୍କର । ଆଜି ବିରୋଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାର ପୋର୍ଟରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ କୋହଲି ପୂର୍ବରୁ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଗତ ବର୍ଷ ଟି-20 ବିଶ୍ୱ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ କୋହଲି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ କଲେ ଘୋଷଣା । ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଭେଟେରାନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଟଷ୍ଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ ବଢିଯାଇଛି ବିସିସିଆଇର ଟେନସନ୍ । ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଥିବା ବେଲେ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା । ଏପଟେ ଅଧିନାୟକ ରେସରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ । ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଫେରିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । କାରଣ କୋହଲି ଟଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ବିସିସିଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର- ୯୨୩୦ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍

୩୦ ଶତକ

୩୧ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

୭ ଦ୍ୱିଶତକ ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି- ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର । ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ । କୋହଲି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରରେ 9 ହଜାରରୁ ଅଧିନକ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ 30ଟି ଶତକ ଏବଂ 31ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 7ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି । ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର 254 ନଟଆଉଟ୍ । ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ । ୧୪ ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ୍‌ କ୍ୟାରିଅରରୁ ଅବସର ନେଲେ ବିରାଟ । ୨୦୦୮ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ବିରାଟ । "ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାର ୧୪ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିବ, ତାହା ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି । ଏହା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ମୋତେ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ବହନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି... ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଦେଖିବି," ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି । 2024-25 ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପରେ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି- ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ

ରୋହିତ ଶର୍ମା

ବିରାଟ କୋହଲି Virat Kohli RETIRES from Test cricket (instagram) ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର- 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଛନ୍ତି । ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କୋହଲି । 2011ରେ କିଙ୍ଗସଟନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ପଡିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ରନ୍ ମେସିନ କୋହଲି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 4 ରନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 15 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । 123ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 46.85 ଅଭରେଜରେ ଭାରତ ପାଇଁ 9230 ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବ୍ୟାଟର କୋହଲି । ଭାରତର 4ର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସ୍କୋରର ହେଲେ କୋହଲି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ 36 ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକଟରୁ ଅଲବିଦା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଆସନ୍ତା ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଲିଡସ୍ ହେଡିଂଲିରେ ଖେଳାଯିବ । କୋହଲିଙ୍କ କ୍ୟାପଟେନ୍ ରେକର୍ଡ- କୋହଲି ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧିନାୟକ । ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କୋହଲିଙ୍କ 68ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 40ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା । Virat Kohli RETIRES from Test cricket (instagram) 14 ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର କୋହଲିଙ୍କର । ଆଜି ବିରୋଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାର ପୋର୍ଟରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ କୋହଲି ପୂର୍ବରୁ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଗତ ବର୍ଷ ଟି-20 ବିଶ୍ୱ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ କୋହଲି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

Last Updated : May 12, 2025 at 12:53 PM IST