ଅବସର ନେବେ କି ରୋହିତ-କୋହଲି ? ODI ମାନ୍ୟତାରୁ ନାଁ ହଟାଇ ଦେଲା ICC - ICC RANKINGS 2025

ICC ରାଙ୍କିଂରୁ ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ।

Rohit Sharma Virat Kohli
Rohit Sharma Virat Kohli (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 8:21 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଅଜବ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିରାଟ କୋହିଲ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ ICC ODI ମାନ୍ୟତାରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶିତ ରାଙ୍କିଂରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରାଙ୍କିଂ ତାଲିକାରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସଦ୍ୟତମ ICC ODI ରାଙ୍କିଂରୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୋହିତ 756 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ODI ରାଙ୍କିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । କୋହଲି 784 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । ଏବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 784 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 704 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷ 20ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି KL ରାହୁଲ । ସେ 638 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 13 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅପଡେଟରେ ରୋହିତ କିମ୍ବା କୋହଲିଙ୍କୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ।

ICC ODI RANKINGS 2025
ICC ODI RANKINGS 2025 (ICC WEBSITE SCREENGRAB)

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2025 ପରଠାରୁ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି । ଭାରତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଥିଲା ।

ଖେଳାଳିମାନେ ICC ରାଙ୍କିଂରୁ କେବେ ଗାଏବ ହୁଅନ୍ତି ?

ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରୁ ଗାଏବ ହେବା ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା । ତଥାପି, ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ । ICC ରାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ରେ ଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳେ, ଯାହା ODI ଏବଂ T20I ପାଇଁ 9-12 ମାସ ରହିଛି । ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହରାଇବେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରୁ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, MS ଧୋନି 2014 ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ICC ODI RANKINGS 2025
ICC ODI RANKINGS 2025 (ICC WEBSITE SCREENGRAB)

ICC ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିଛି-

ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ICC କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଙ୍କିଂ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ପୁନଃ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ, ରୋହିତ ପୁଣିଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ବିରାଟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉଭୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦିନିକିଆରୁ ଅବସର ନେବାର ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟଙ୍କ 17 ବର୍ଷ, ଏହି 5 ଇନିଂସ କୋହଲିଙ୍କୁ ବନାଇ ଦେଲା କିଙ୍ଗ୍‌ - VIRAT KOHLI INTERNATIONAL CRICKET

