କାମ୍ବଲିଙ୍କ ବିପଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର, ମାସକୁ ଦେବେ ୩୦,୦୦୦ - VINOD KAMBLI TO GET FINANCIAL AID

April 15, 2025

Former Indian cricketer Vinod Kambli ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିନୋଦ କାମ୍ବଲିଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର । ପ୍ରତି ମାସରେ ବିନୋଦ କାମ୍ବଲିଙ୍କୁ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ CHAMPS ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କାମ୍ବଲିଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଯାହା ଚଳିତ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କାମ୍ବଲିଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଗାଭାସ୍କର: ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା CHAMPS ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିପଦ ସମୟରେ କାମ୍ବଲିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କାମ୍ବଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ପାଇଁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ ଓ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କାମ୍ବଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ୱାଙ୍ଖଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମର ୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କାମ୍ବଲି ଚାଲିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ । ଏହାପରେ କାମ୍ବଲିଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ପରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଦି ଚାମ୍ପ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ କ୍ରିକେଟର ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି - VINOD KAMBLI BIRTHDAY IN HOSPITAL

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ: ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ କାମ୍ବଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଥାନେର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । କାମ୍ବଲି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । 2013 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କାମ୍ବଲି ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ଆଚ୍ରେକରଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଉଦଘାଟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କାମ୍ବଲିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କଠିନ ସମୟରେ ଗାଭାସ୍କର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । କାମ୍ବଲିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିନୋଦ ଗଣପତ କାମ୍ବଲି 1991ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରୁ କ୍ରିକେଟର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 2000 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 104ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 2477 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ 17ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ 1084 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ।