US Open 2025 Prize Money: ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ US Open 2025। ଏହି 15 ଦିନିଆ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ଏହାର କ୍ବାଲିଫାଏଙ୍ଗ ରାଉଣ୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଉଛି।
ଟେନିସ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି
US Open ଏହାର 2025 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ 90 ନିୟୁତ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ 790 କୋଟି। ତେଣୁ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଟେନିସ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ।
2025 US Open prize money sets record for largest purse in tennis history.— US Open Tennis (@usopen) August 6, 2025
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପାଇବେ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା
2025ର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ 2024ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 75 ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 657 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ତୁଳନାରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। 2025 ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବିଜେତାଙ୍କୁ 5 ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 3.6 ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 31 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ 39 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ 2.5 ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ 1.26 ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବ
ଏପରିକି ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୁରସ୍କାର ରାଶି 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32ର ବିଜେତାଙ୍କୁ $57,200 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 64ର ବିଜେତାଙ୍କୁ $41,800 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 128ର ବିଜେତାଙ୍କୁ $27,500 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ପୁରସ୍କାର ରାଶି
(ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ)
- ଚାମ୍ପିଅନ୍: $5,000,000 (ପ୍ରାୟ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରନର୍-ଅପ୍: $2,500,000 (ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $1,260,000 (ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $660,000 (ପ୍ରାୟ 5.7 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 16: $400,000 (ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32: $236,000 (ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 64: $154,000 (ପ୍ରାୟ 1.3 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 128: $110,000 (ପ୍ରାୟ 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ (ପ୍ରତି ଦଳ)
- ଚାମ୍ପିଅନ୍: $1,000,000 (ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରନର୍-ଅପ୍: $500,000 (ପ୍ରାୟ 4.3 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $250,000 (ପ୍ରାୟ 2.19 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $125,000 (ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 16: $75,000 (ପ୍ରାୟ 65.73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
- ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32: $45,000 (ପ୍ରାୟ 39.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
- ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 64: $30,000 (ପ୍ରାୟ 26.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (ପ୍ରତି ଦଳ)
- ଚାମ୍ପିଅନ୍: $1,000,000 (ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରନର୍-ଅପ୍: $400,000 (ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା) 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା))
- ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $200,000 (ପ୍ରାୟ 1.7 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $100,000 (ପ୍ରାୟ 87.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
- 16 ରାଉଣ୍ଡ: $20,000 (ପ୍ରାୟ 17.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ବାଲିଫାଏଙ୍ଇଂଗ
- 32 ରାଉଣ୍ଡ: $57,200 (ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
- 64 ରାଉଣ୍ଡ: $41,800 (ପ୍ରାୟ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
- 128 ରାଉଣ୍ଡ: $27,500 (ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)
US ଓପନ୍ 2024 ଚାମ୍ପିଅନ୍
ଗତ ବର୍ଷ US ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର 1 ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଜାନିକ୍ ସିନର ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଫାଇନାଲରେ ଆମେରିକାର ନମ୍ବର 1 ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଟେଲର ଫ୍ରିଜ୍ ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ବର୍ଗରେ, ବେଲାରୁଷର ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଆମେରିକାର ଜେସିକା ପେଗୁଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ US ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।
