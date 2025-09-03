ETV Bharat / sports

US OPEN 2025: ବିଶେଷ ସଫଳତା ସହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକ୍ - NOVAK DJOKOVIC IN SEMIFINAL

ସର୍ବିଆନ ଟେନିସ୍ ତାରକା ଜୋକୋଭିକ୍ US ଓପନ୍ 2025ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଦର୍ଶକ କୋର୍ଟରେ ଏବେ କିଛି ମହାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେପରିକି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟେଲର ଫ୍ରିଜ୍ ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଟି ସେଟ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଚାରି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା କ୍ବାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସିଡ୍ ଟେଲର ଫ୍ରିଜ୍ ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଜୋକୋଭିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌ରେ 3-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଖେଳରେ ସର୍ବିଆନ୍ ଖେଳାଳି ଫ୍ରିଜ୍ ଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍‌ରେ ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫ୍ରିଜ୍ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଜୋକୋଭିଚ୍ ସମଗ୍ର ସେଟ୍‌ରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ 25-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରାଲିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଫ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ଜୋକୋଭିକ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଖେଳରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଜୋକୋଭିକ୍‌ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କରି 4-3ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲେ। ଫ୍ରିଜ୍‌ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳରେ ଡବଲ୍ ଫଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ହରାଇଥିଲେ। 38 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଜୋକୋଭିକ୍‌, 7-5ରେ ସେଟ୍‌ ଜିତିଥିଲେ।

ଆମେରିକା ଖେଳାଳି ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌କୁ 6-3ରେ ଜିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଜୋକୋଭିକ୍ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଜିତି 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 ବିଜୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ବିଜୟ ସମୟରେ ଜୋକୋଭିକ୍‌ଙ୍କ ରେକର୍ଡ

  • ଜୋକୋଭିକ୍ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ (ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା) 53 ଥର ଖେଳିବା ସହିତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିସ୍ ଏଭର୍ଟଙ୍କ 52 ଥର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହାବାଦ୍ ଏହି କ୍ଲବ୍ ରେ ରୋଜର ଫେଡେରର୍ 46 ଥର, ମାର୍ଟିନା ନାଭ୍ରାତିଲୋଭା 44 ଥର ଏବଂ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ 40 ଥର ସହ ଲିଷ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
  • ଏପରିକି ଏହା ସପ୍ତମ ଥର ଯେତେବେଳେ କି ଜୋକୋଭିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
  • ଜୋକୋଭିକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ 14 ଥର ସହ ଏହି ରେକର୍ଡରେ ଜିମି କନର୍ସଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଲକାରାଜ ଜିରି ଲେହେକାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିରେ

ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପାନିସ୍ ତାରକା କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସିଧାସଳଖ 6-4, 6-2, 6-4 ସେଟ୍ ରେ ବିଜୟ ସହିତ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଜିରି ଲେହେକାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଲକାରାଜ ଏହି ବର୍ଷ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଜାନିକ୍ ସିନରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଜୋକୋଭିକ୍ ବନାମ ଆଲକାରାଜ

ଜୋକୋଭିକ୍, ଆଲକାରାଜଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ଅପ୍‌ରେ 5-3ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ, ତାହା ଜୋକୋଭିକ୍‌ ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ 38 ବର୍ଷୀୟ ଜୋକୋଭିକ୍‌ ଦୁଇଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିଥିଲେ- ଏହି ଜାନୁଆରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଫାଇନାଲ୍- ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ।

