ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୱିମ୍ବଲଡନ 2025 ବିଜେତା ଜାନିକ୍ ସିନର US ଓପନ୍ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେନିସ୍ ଶାପୋଭାଲୋଭଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ 5-7ରେ ହାରିବା ପରେ, 24 ବର୍ଷୀୟ ସିନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିଟି ସେଟ୍ 6-4, 6-3, 6-3ରେ ଜିତି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 16ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟ US ଓପନ୍ ରେ ସିନରଙ୍କର 20ତମ ବିଜୟ ଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 20 ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ରେ କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସିନର କହିଥିଲେ, 'ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ପରଦା ପଛରେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଯେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏହା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରରେ ଖେଳିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଜିତିଥିଲି।'
🇮🇹 Jannik Sinner is the 4th youngest player to collect 20 wins in all 4 Slams#USOpen pic.twitter.com/DVXpGrp3jB— TennisMyLife (@TennisMyLife68) August 30, 2025
ଫେଡେରରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ସିନର
ସିନର 20ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ, ଯିଏ 2006ରେ 24 ବର୍ଷ 294 ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିନର 24 ବର୍ଷ 8 ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ରାଫେଲ ନାଡାଲ (23 ବର୍ଷ 89 ଦିନ), ବୋରିସ୍ ବେକର (23 ବର୍ଷ 186 ଦିନ) ଏବଂ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ (23 ବର୍ଷ 240 ଦିନ) ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସିନର ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ୟୁଏସ୍ ଓପନର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର।
Jannik Sinner becomes the fourth youngest man to record 20 wins at all four Slams after Rafael Nadal, Boris Becker, and Novak Djokovic. pic.twitter.com/ObwUGBfrNd— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି?
ସିନରଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଏବଂ ୱିମ୍ବଲଡନରେ 20ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3ଟି ବିଜୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ରେ ତାଙ୍କର 11ଟି ବିଜୟ ଅଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ 2027ରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
