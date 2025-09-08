ସିନରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଲେ କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ; ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଖେଳାଳି

ETV Bharat / sports

CARLOS ALCARAZ WINS US OPEN 2025 (AP)
Published : September 8, 2025 at 4:35 PM IST

ନ୍ୟୁୟର୍କ: କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜାନିକ୍ ସିନରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ଶେଷ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମରେ ବିଜୟ ସହିତ, ଏହି ସ୍ପାନିସ୍ ଖେଳାଳି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ (ATP) ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Carlos Alcaraz, of Spain, left, and Jannik Sinner, of Italy, right, embrace after their men's singles final of the U.S. Open tennis championships, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York.
Carlos Alcaraz, of Spain, left, and Jannik Sinner, of Italy, right, embrace after their men's singles final of the U.S. Open tennis championships, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York. (AP)

ସିନରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ ଆଲକାରାଜ

21 ବର୍ଷୀୟ ଆଲକାରାଜ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଷଷ୍ଠ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ବେୟର୍ଣ୍ଣ ବୋର୍ଗଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଆଲକାରାଜ ଏବଂ ସିନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ଥିଲା। ଆଲକାରାଜ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍‌ରେ ସିନରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।

CARLOS ALCARAZ WINS US OPEN 2025 (AP)

ଆଲକାରାଜ- ସିନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଫାଇନାଲରେ ସିନରଙ୍କଠାରୁ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସିନସିନାଟି ଜିତି ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଆଲକାରାଜ ଆରମ୍ଭରୁ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଫାଇନାଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ସେଟ୍ ନ ହାରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌ରେ ସ୍ପାନିସ୍ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାକହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସିନରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲକାରାଜ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ 6-2ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

Carlos Alcaraz, of Spain, returns a shot to Jannik Sinner, of Italy, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York.
Carlos Alcaraz, of Spain, returns a shot to Jannik Sinner, of Italy, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York. (AP)

ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌ରେ ଅନଫୋର୍ସଡ ଏରର ପାଇଁ ହାରିବା ପରେ ସିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 24 ବର୍ଷୀୟ ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଥିଲେ, କ୍ରସ୍‌-କୋର୍ଟ ଖେଳରେ କୋର୍ଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍‌ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌କୁ 6-3ରେ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଆଲକାରାଜ ସମୟ ସହିତ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସେଟ୍‌ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସିଲ୍‌ କରିଥିଲେ।

Carlos Alcaraz, of Spain, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Jannik Sinner, of Italy, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York.
Carlos Alcaraz, of Spain, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Jannik Sinner, of Italy, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York. (AP)

ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ଆଲକାରାଜ

ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ଆଲକାରାଜ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, "ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ତୁମକୁ ଯାଏ।" ତା'ପରେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଥିଲେ,"ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା। ମୁଁ ଏଠାରେ ନିଜ ଘରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟେନିସ୍ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତୁମେ ସବୁକିଛି ସହଜ କରିଦେଇଛ।"

ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଳମ୍ବ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ସୁଟ୍‌ରେ ବସିଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥର ଆସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।

President Donald Trump, right, Steve Witkoff, center, and U.S. Attorney General, Pam Bondi, watch the US Open Final.
President Donald Trump, right, Steve Witkoff, center, and U.S. Attorney General, Pam Bondi, watch the US Open Final. (AP)

