US OPEN 2025: 2025 ମସିହା ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ରଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛି ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବର୍ଷସାରା ଚାଲିଥାଏ। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ରେ ଜେସିକା ପେଗୁଲାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ହାତେଇଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୟୁଏସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 1881 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍- ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ, ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଏବଂ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1978 ମସିହାରେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲସିଂ ମିଡୋସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍, ଟେନିସ୍ର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ।
Roger Federer's iconic wins at the US Open, where elegance met domination. 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) August 14, 2025
Relive the moments that defined an era.#USOpen2025 Starts MON, 18th AUG on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/4Yhrvp2FiQ
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ହାର୍ଡ କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଏ
ସାଧାରଣତଃ ଟେନିସ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କୋର୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍ ଏହାର କ୍ଲେ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିବାବେଳେ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଏହାର ଗ୍ରାସ୍ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଯେତେବେଳେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହାର୍ଡ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ହାର୍ଡ କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବଦା ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯାହା ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। 1881ରୁ 1974 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗ୍ରାସ୍ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ 1975ରୁ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେ କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି 1978ରେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ହାର୍ଡ କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଏ।
ରାତିରେ ନିୟମିତ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍
1975 ମସିହାରେ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରି, ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହିତ ଏହା ନିୟମିତ ଭାବେ ରାତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ରାତି ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶେଷକରି, ଆର୍ଥର ଆସେସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି।
Maaya Set For US Open Jr Main Round— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 17, 2025
🇮🇳 16-year-old Maaya Rajeshwaran set for her junior Grand Slam debut at the US Open 2025 starting 31 Aug!
Currently ranked World No.55, she features in the girls’ main draw.#Tennis #USOpen pic.twitter.com/B28QsDC7Ly
ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଇଭେଣ୍ଟ
1973 ମସିହାରେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଲି ଜିନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଙ୍କ କଠୋର ମନୋଭାବ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ମତ ରଖିଥିଲେ।
ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। 1973 ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମୋଟ୍ $100,000 ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଉଭୟ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ପାଇଁ $25,000 ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
