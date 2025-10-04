ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ; ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ଭାର; ରୋହିତ-କୋହଲି ଇନ୍, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ୍

ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ଅଛି ।

SHUBMAN GILL ROHIT SHARMA
SHUBMAN GILL ROHIT SHARMA (IANS PHOTO))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2025 at 3:34 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-20 ଦଳ ଘୋଷଣା । ଭାରତୀୟ ଦଳର ନୂଆ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲର ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଟି-20 ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଓ୍ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଟି-20ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା-

ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 3ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଏବଂ 5ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରି ଏହି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-20 ସିରିଜ ଖେଳିବ । ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଚୟନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-20 ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦିନିକିଆରେ ଗିଲ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ-

ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ଟିମର ଅଧିନାୟକ ଭାର ମିଳିଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 2025 ଚାମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିଆନ କରାଇଥିଲେ । ଏପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଗିଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଲଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର 3ଟି ଫର୍ମାଟର ଅଧିନାୟକ ରୂପେ ଦଖିବା ଆରମ୍ଭ କିରଛି ବିସିସିଆଇ । ଗିଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକ, ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଟି-20ରେ ଉପଅଧିନାୟକ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି । ଶୁଭମନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତ ଆଣ୍ଡରସନ-ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିକୁ 2-2 ଗୋଲରେ ଡ୍ର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଥିଲେ ଗିଲ୍ । ଦିନିକିଆରେ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 2775 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ 8ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

SHUBMAN GILL
SHUBMAN GILL (AFP)

ଉଭୟ ଏକଦିବସୀୟ ଏବଂ ଟି-20ରୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାଦ-

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆରେ କି ଟି-20 ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ । ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏସିଆକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ।

ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ-

ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ODI ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ମହାନ ଖେଳାଳି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିଲେ । ଏବେ ଦୁଇ ଭେଟେରାନ ବ୍ୟାଟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ।

ଜାଡେଜା, ବୁମରା ଆଉଟ୍-

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ପାଇଁ ODI ଦଳରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବୁମରାଙ୍କୁ T20 ଦଳରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

ODIରେ ଦୁଇ ନୂଆ ମୁହଁ-

ODI ଦଳରେ ଦୁଇ ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୋଡାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ । ତଥାପି, T20 ଦଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଏସିଆ କପ୍ ଦଳକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତର ଏକଦିବସୀୟ ଦଳ-

ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସୀଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟଶ୍ୱାଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ଶତକ ଲଗାଇଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି, ଟେଷ୍ଟରେ ଓ୍ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଜୁରେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରୀ

ଭାରତର ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦଳ-

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଉପ ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜଶପ୍ରୀତ ବୁରମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୂଲଦୀପ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହର୍ଷିତ ରାଣା

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କ୍ରୀଡାସୂଚୀ-

ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ ସ୍ଥାନ
19 ଅକ୍ଟୋବରପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପର୍ଥ
23 ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଏଡିଲେଡ୍
25 ଅକ୍ଟୋବର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ସିଡନୀ
29 ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ଟି-20 କାନବେରା
31 ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20 ମେଲବର୍ଣ୍ଣ
2 ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ଟି-20 ହୋର୍ବାଟ
6 ନଭେମ୍ବର 4ର୍ଥ ଟି-20 ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ
8 ନଭେମ୍ବର 5ମ ଟି-20 ବ୍ରିସବେନ
Last Updated : October 4, 2025 at 4:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBMAN GILL ODI CAPTAININDIA VS AUSTRALIA ODI T20 SERIESROHIT VIRAT RETURNTEAM INDIA ODI T20 SQUADINDIA SQUAD FOR AUSTRALIA TOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.