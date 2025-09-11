ETV Bharat / sports

'ଏହା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍, ହେବାକୁ ଦିଅ'- ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ସୁପ୍ରିମ ରାୟ

ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମନା କରିବା ସହ, "ଏହା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍, ଏହାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

Supreme Court
Supreme Court (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଜରୁରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଚାରପତି ଜେ.କେ. ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଏହି ମାମଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଜରୁରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। "ଏଥିରେ କ'ଣ ଜରୁରୀ? ଏହା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍, ହେବାକୁ ଦିଅ। ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ରବିବାର। କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ?" ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦି ମାମଲା ଶୁକ୍ରବାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆବେଦନ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ରବିବାର? ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ହେବାକୁ ଦିଅ। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ।"

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏସିଆ କପ୍ ଟି-20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବିସିସିଆଇକୁ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଅଧୀନକୁ ଆଣି, ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଉର୍ବଶୀ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରି ଜଣ ଆଇନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ, ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

"ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆମର ସୈନିକମାନେ ସବୁକିଛି ବାଜି ଲଗାଇଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବା ବିପରୀତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ, ଆମ ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେହି ଦେଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି," ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଲେଖାଯାଇଛି।

ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦେଶର ଗରିମା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମନୋରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆସେ।

ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଆଗାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ମନୋବଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।

"ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆମ ସାହସୀ ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ଭାବନାର ଉପହାସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। BCCIକୁ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି", ବୋଲି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି।

