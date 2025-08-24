ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (MCA) ପକ୍ଷରୁ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରିସରରେ ଶରଦ ପାୱାର କ୍ରିକେଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ସହରର ଅବଦାନକୁ ସାଇତା ଯାଇଛି । ୮,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ମୁମ୍ବାଇର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।
କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ଏକ ମହାନ ସମାରୋହ ସହିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ । ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ଏହି ଅବସରରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ BCCI ସଭାପତି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର 10 ହଜାର ଟେଷ୍ଟ ରନ ସ୍କୋରିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କ’ଣ କହିଥିଲେ ?
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଜିତ ୱାଡେକରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ୱାଡେକର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ MCAକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏହି ସମ୍ମାନ ମୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର । ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସର୍ବଦା ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଅଜିତ ୱାଡେକର ମୋର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଗାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଥିଲି, ଅଜିତ ୱାଡେକର ମୋର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ । ଯଦି ଅଜିତ, ମିଲିନ୍ଦ ରେଗେ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ୱାଇଙ୍ଗଙ୍କର୍ ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଆନ୍ତା ।"
ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିରଳ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ମାରକୀର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଯାହା ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।
ଶରଦ ପାୱାର କ’ଣ କହିଥିଲେ ?
ରାଜ୍ୟ ସଭା ସଦସ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ମୋ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବିତ । ମୁମ୍ବାଇର କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରା - କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ପ୍ରତିଭା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର କାହାଣୀ । ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସେହି ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଖେଳକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରିଥିବା ଅନେକ ଅଜ୍ଞାତ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ ।"
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ICC, BCCI ଏବଂ MCA ସଭାପତି ପାୱାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଶିଷ ଶେଲାର ଏବଂ MCA ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।