ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଏହି ଖବର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ ଦାଦା ନାମରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେଲେ
ପ୍ରକୃତରେ, SA20 2026 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ରବିବାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, 'ପ୍ରିନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଶିବିରରେ ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଆମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଖୁସି'। ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋନାଥନ ଟ୍ରଟ୍ ଏହି ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି 2008 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେ BCCI ସଭାପତି ଏବଂ ICC ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (CAB)ର ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ IPL ଏବଂ WPL ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କ୍ରିକେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି।
ଗାଙ୍ଗୁଲି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବେ
2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା SA20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 26 ଡିସେମ୍ବରରୁ 25 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ, ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମରେ ଦଳ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ’ଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି କି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍? ମୋଦିଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ 'ଟେଷ୍ଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ' ପୂଜାରା, ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 500 ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର