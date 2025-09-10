ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଗୁଡିକର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ପଡିଆ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର-ଓସିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ

ETV Bharat / sports

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ । କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କିପରି ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ସେନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ ପଡିଆର ଅଭାବ ରହିଛି । ହକି, ଫୁଟବଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଗୁଡିକର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ପଡିଆ । କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟର ମାନେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ ତ କେଉଁ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଗଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବାହାରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି-

ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉଛି । ମାଳ ମାଳ ହକି ଏବଂ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇନଡୋର ହଲ ରହିଛି । ମାତ୍ର କ୍ରିକେଟ ପଡିଆ ହାତ ଗଣତି । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳତ ଦୂରର କଥା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ କ୍ଲବଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ ପଡିଆରେ ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ । କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟର୍ଫ ପିଚ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁର ରହିଛି ଅଭାବ ।

SHORTAGE OF PLAYGROUNDS IN BBSR (Etv Bharat)

ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟର କ୍ଲବ ଗୁଡିକରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ବିକାଶ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଥମିକତା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓସିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବାହାରିପାରିବେ ।

ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ-

ଏନେଇ କ୍ରିକେଟ କୋଚ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ବାହାରନ୍ତି । ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ଲେୟାର ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନରେ ଯାଇ ଖେଳନ୍ତି । ଷ୍ଟେଟ ପ୍ଲେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର ତାହାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବାହାରି ପାରିବେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସିଖାଇ ପାରିବୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଲାଭବାନ ହେବ । ସରକାର ହକି, ଫୁଟବଲ ଓ ଆଥଲେଟିକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ କଥା । ଖେଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୂଳ କଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସହଯୋଗ କରାଯାଉ । ସରକାର ଓ ଓସିଏ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ବେଶି ବେଶି ପିଲା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା । କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଖେଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଖେଳିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସରକାର ତରଫରୁ, ତାହାଲେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର । ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ । କେବଳ ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ନକରି କିପରି ରାଜ୍ୟରୁ କିପରି ଅଧିକରୁ କ୍ରିକେଟର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭିଜନ ଦରକାର । ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି କ୍ରିକେଟର ଭାରତ, ଭାରତ-ଏ, ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ।

'କୌଣସି କ୍ଲବର ନିଜସ୍ବ ପଡିଆ ନାହିଁ'

ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ହକିକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଲବ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ... କ୍ଲବ ଗୁଡିକ ନିଜସ୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଯଦି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡିଆର ଅଧାରୁ ପ୍ରଗତୀ ସ୍ପୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଥିରୁ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ବାହାରିଲେ ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ । ଅଣ୍ଡର 17 ଅଧିନାୟକ ବାହାରିଲେ ରଞ୍ଜି ବିଶ୍ବାଳ, ଅଣ୍ଡର 17 ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ । କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଥିଲା । ସେମିତି ଶହୀଦ ସ୍ପୋଟିଂ, ସେଠାରେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳ ପଡିଆ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ କ୍ଲବ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ କରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପଡିଆ କରିଥିଲେ । କୌଣସି କ୍ଲବର ନିଜସ୍ବ ପଡିଆ ନାହିଁ । ସାରକାର ସେ ଦିଗରେ ଆଗ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା । ଖାଲି ପ୍ରଗତୀ ସ୍ପୋଟିଂକୁ ଛାଡି ଦେଲେ କାହାର ପଡିଆ ନାହିଁ । ସରକାର ଯେପରି ହକି ଓ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ପିଚ୍‌ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଲବ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ ବି ହେଉ ତାହାର ବିକାଶ କରାଇ ପିଚ୍‌ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମୂଳା ପଡିଆରେ କେବଳ ପିଚ୍ ରହିଛି । କୌଣସି କଲେଜରେ ଭଲ ଖେଳ ପଡିଆବି ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଓସିଏ ମିଳିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଯଦି କିଛି ପଡିଆ କରନ୍ତେ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଏହିଠାରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତେ । "

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗାଁରେ ନଥିଲା ଖେଳ ପଡିଆ, 5 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଦେଲେ 95 ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା

ରାଜଧାନୀରେ ଅଗ୍ରୀମ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରାମେଶ୍ଵର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଏମ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ, ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ବିଜେପି କଲେଜ ପଡିଆରେ ଏବଂ ସ୍କାନ୍ କୋଚିଂ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଡ଼ିଆକୁ ସ୍ଥାନାତରିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ନୂତନ ଖେଳାଳି ମାନେ କେଉଁଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ । ଏନେଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳିନାହିଁ l ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ କହିଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସର ହବ ହେବ ଓଡିଶା କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଯେସାକୁ ତେସା । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ଥିତି କଣ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

