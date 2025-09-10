ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଗୁଡିକର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ପଡିଆ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର-ଓସିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରିକେଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓସିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ । କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କିପରି ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ସେନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ ପଡିଆର ଅଭାବ ରହିଛି । ହକି, ଫୁଟବଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଗୁଡିକର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ପଡିଆ । କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟର ମାନେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ ତ କେଉଁ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଗଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବାହାରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି-
ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉଛି । ମାଳ ମାଳ ହକି ଏବଂ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇନଡୋର ହଲ ରହିଛି । ମାତ୍ର କ୍ରିକେଟ ପଡିଆ ହାତ ଗଣତି । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳତ ଦୂରର କଥା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ କ୍ଲବଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ ପଡିଆରେ ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ । କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟର୍ଫ ପିଚ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁର ରହିଛି ଅଭାବ ।
ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟର କ୍ଲବ ଗୁଡିକରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ବିକାଶ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଥମିକତା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓସିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବାହାରିପାରିବେ ।
ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ-
ଏନେଇ କ୍ରିକେଟ କୋଚ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ବାହାରନ୍ତି । ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ଲେୟାର ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନରେ ଯାଇ ଖେଳନ୍ତି । ଷ୍ଟେଟ ପ୍ଲେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର ତାହାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବାହାରି ପାରିବେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସିଖାଇ ପାରିବୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଲାଭବାନ ହେବ । ସରକାର ହକି, ଫୁଟବଲ ଓ ଆଥଲେଟିକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ କଥା । ଖେଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୂଳ କଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସହଯୋଗ କରାଯାଉ । ସରକାର ଓ ଓସିଏ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ବେଶି ବେଶି ପିଲା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା । କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଖେଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଖେଳିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସରକାର ତରଫରୁ, ତାହାଲେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର । ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ । କେବଳ ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ନକରି କିପରି ରାଜ୍ୟରୁ କିପରି ଅଧିକରୁ କ୍ରିକେଟର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭିଜନ ଦରକାର । ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି କ୍ରିକେଟର ଭାରତ, ଭାରତ-ଏ, ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ।
'କୌଣସି କ୍ଲବର ନିଜସ୍ବ ପଡିଆ ନାହିଁ'
ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ହକିକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଲବ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ... କ୍ଲବ ଗୁଡିକ ନିଜସ୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଯଦି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡିଆର ଅଧାରୁ ପ୍ରଗତୀ ସ୍ପୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଥିରୁ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ବାହାରିଲେ ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ । ଅଣ୍ଡର 17 ଅଧିନାୟକ ବାହାରିଲେ ରଞ୍ଜି ବିଶ୍ବାଳ, ଅଣ୍ଡର 17 ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ । କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଥିଲା । ସେମିତି ଶହୀଦ ସ୍ପୋଟିଂ, ସେଠାରେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳ ପଡିଆ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ କ୍ଲବ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ କରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପଡିଆ କରିଥିଲେ । କୌଣସି କ୍ଲବର ନିଜସ୍ବ ପଡିଆ ନାହିଁ । ସାରକାର ସେ ଦିଗରେ ଆଗ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା । ଖାଲି ପ୍ରଗତୀ ସ୍ପୋଟିଂକୁ ଛାଡି ଦେଲେ କାହାର ପଡିଆ ନାହିଁ । ସରକାର ଯେପରି ହକି ଓ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ପିଚ୍ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଲବ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ ବି ହେଉ ତାହାର ବିକାଶ କରାଇ ପିଚ୍ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମୂଳା ପଡିଆରେ କେବଳ ପିଚ୍ ରହିଛି । କୌଣସି କଲେଜରେ ଭଲ ଖେଳ ପଡିଆବି ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଓସିଏ ମିଳିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଯଦି କିଛି ପଡିଆ କରନ୍ତେ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଏହିଠାରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତେ । "
ରାଜଧାନୀରେ ଅଗ୍ରୀମ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରାମେଶ୍ଵର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଏମ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ, ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ବିଜେପି କଲେଜ ପଡିଆରେ ଏବଂ ସ୍କାନ୍ କୋଚିଂ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଡ଼ିଆକୁ ସ୍ଥାନାତରିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ନୂତନ ଖେଳାଳି ମାନେ କେଉଁଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ । ଏନେଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳିନାହିଁ l ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ କହିଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସର ହବ ହେବ ଓଡିଶା କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଯେସାକୁ ତେସା । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ଥିତି କଣ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ ।
