କ’ଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି କି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍? ମୋଦିଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ - ASIA CUP 2025 IND VS PAK

Sanjay Raut on IND vs PAK: ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।

IND VS PAK MATCH
IND VS PAK MATCH (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 23, 2025 at 4:52 PM IST

Sanjay Raut on IND vs PAK: 2025 ମସିହା ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍‌ରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବ। ପହଲଗାମ୍‌ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ବହୁତ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବସେନା (UBT) ଦଳର ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି?

ଶିବସେନା ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କି, କ’ଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କି ? ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କି?, ବୋଲି ସଂଜୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

Letter written by Sanjay Raut
Letter written by Sanjay Raut (Sanjay Raut 'X' account)

ଚିଠିରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ:

  1. ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ବିବାଦ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କିପରି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବୁ?
  2. ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୂର ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କ’ଣ ସେହି ମା’ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭାବନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ?
  3. କ’ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ନ ଖେଳିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ?
  4. ‘ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।’ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତେବେ କ’ଣ ଏବେ ରକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହେବ?
  5. ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବହୁତ ବାଜି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟ ଶାହ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳୁଛି କି?
Letter written by Sanjay Raut
Letter written by Sanjay Raut (Sanjay Raut 'X' account)

ପିଚ୍ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା

ଏହି ଚିଠିରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଶିବସେନାର ସାହସିକତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା କେବଳ ଆମର ସୈନିକଙ୍କ ସାହସିକତାର ଅପମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସମେତ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିଦଙ୍କୁ ଅପମାନ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା। ୧୯୯୧ ପରି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପିଚ୍ ଖୋଳି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ।

IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଭାରତରେ IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜନଭାବନାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କ୍ରୋଧିତ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ଏହି ସମର୍ଥନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ୍ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରେ ତାହା କରିବେ।

Letter written by Sanjay Raut
Letter written by Sanjay Raut (Sanjay Raut 'X' account)

ଏସିଆ କପ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ UAEରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁପର ଫୋର୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟି-20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି ଭାରତ, ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗିଲ୍‌ ନୁହଁ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପଟେନ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳି

