ସଚିନ ଜୁନିଅର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି, କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି?

Arjun Tendulkar Net Worth: ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।

ପରିବାର ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର
ପରିବାର ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର (IANS)
Published : August 19, 2025 at 4:34 PM IST

Arjun Tendulkar Net Worth: କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସଚିନଙ୍କ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ବୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି।

ଏପରି ସମୟରେ ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ, ଅର୍ଜୁନ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ IPLରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଗୋଆ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି।

IPLରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୋଜଗାର

IPL 2021ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ପରେ 2023 ନିଲାମରେ ତାଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPLରେ କେବଳ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ସୂତ୍ର ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ, ସେ IPL ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 1.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି।

IPLରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୋଜଗାର
IPLରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୋଜଗାର (IANS)

ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୋଜଗାର

IPL ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଜୁନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ T20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଆକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ, ସେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୋଜଗାର
ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୋଜଗାର (IANS)

ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି (Arjun Tendulkar Net Worth)

ପରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସଚିନ 2007 ମସିହାରେ କିଣିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଚିନ ଏହି ଘରେ ପ୍ରାୟ 39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକ୍ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ

ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକଙ୍କ ମୋଟ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ ଜଣାନାହିଁ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ପରିବାର କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $18.43 ବିଲିୟନ (₹161 କୋଟି) ହେବ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାନିଆଙ୍କ ପାଖରେ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଭେଟେରିନାରି ସର୍ଭିସ୍ (WVS)ରୁ ଏକ ଭେଟେରିନାରି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସେ 2024ରେ ପାଇଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ ସାଲୁନ୍ ମିଷ୍ଟର୍ ପାଜ୍ ପେଟ୍ ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟୋର୍ LLPର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସେୟାରହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ।

କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିପରିତ ଅର୍ଜୁନ

କ୍ରିକେଟରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ବାପା ସଚିନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରିତ ଜଣେ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 17ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 37ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ 532 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଆଇପିଏଲରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି, ସେ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ସୁକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କି ନାହିଁ।

