ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜୀବନରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ, ସଚିନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା

ସଚିନ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକଜୁଟ୍ ଭାରତ, କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତି ସଚେତନ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ।

File Photo: Sachin Tendulkar
File Photo: Sachin Tendulkar
Published : September 27, 2025 at 6:37 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଠେଲିକି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ମାଗିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଦାବି କରନ୍ତି।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ହୃଦଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବକ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି।

File Photo: Sachin Tendulkar

Eenadu ETV Bharat ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ହିଁ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟକୁ କମ୍ କରିବା ସହ ଖେଳିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରୁ କିଛି ଅଂଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିଶାର ଏହି ଯୁଗରେ କିପରି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ?

ସଚିନ: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିବିଧ ଦେଶରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହୋଇଯାଏ। କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ହେଉ, ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ।

କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁସି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏକ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍କୃତି ବିକଶିତ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।

File Photo: Sachin Tendulkar

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଜିର ଦିଗହରା ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ’ଣ?

ସଚିନ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ, ପ୍ରେରଣା କିମ୍ବା ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବସି ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କାରଣ ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଟିଭି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବସି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଯୁବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ନିଦ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ସ୍ଥୂଳତା, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି।

File Photo: Sachin Tendulkar

ପ୍ରଶ୍ନ: ଜଣେ ପିତା ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶୈଶବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ’ଣ?

ସଚିନ: ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖେଳ ସମୟ ଦେଇପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିବା, ପଡ଼ିବା, ଉଠିବା ଏବଂ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଅମୂଲ୍ୟ।

ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କମ୍ ଦୂରତା ପାଇଁ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ ଚଲାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଲିବା ଭଲ। ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ।

File Photo: Sachin Tendulkar

ପ୍ରଶ୍ନ: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ’ଣ କଷ୍ଟକର?

ସଚିନ: ବିଲକୁଲ୍ ନୁହେଁ। ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ସେହି ପଥରେ ନେଇପାରିବ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଖେଳ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଯାହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରିପାରିବ। କେବଳ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା।

File Photo: Sachin Tendulkar

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ?

ସଚିନ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁବିଧା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶର ଉପକରଣ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସମ୍ମାନ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଭଳି ଗୁଣ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକଜୁଟ୍ ଭାରତ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ସଚେତନ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ।

