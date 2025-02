ETV Bharat / sports

ଜାଡେଜାଙ୍କ ରେକର୍ଡ; ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଭାବେ 600 ଓ୍ବିକେଟ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ - JADEJA INTERNATIONAL WICKETS

Ravindra Jadeja Becomes 1st Indian Left-Arm Spinner To Take 600 Wickets In International Cricket ( (AP) )