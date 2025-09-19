ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଅଶ୍ବିନ

ETV Bharat / sports

Ravichandran Ashwin
Ravichandran Ashwin (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2025 at 8:41 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ପରେବି ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନ । ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ 2025ରେ ଅଶ୍ବିନ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡଆର ଅଂଶ ହେବା ନେଇ ଖବର ଆସିଛି । କ୍ରିକେଟ ହଂକଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛି ।

ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ 2025 ଖେଳିବେ ଅଶ୍ବିନ:

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କ୍ରିକେଟ ହଂକଂ କହିଛି, "ଆମେ ଅଶ୍ବିନଙ୍କୁ ସିକ୍ସେସ 2025ରେ ସ୍ବାଗତ କରି ଗର୍ବିତ । ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ । ଏହି ଯିଗର ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ହଂକଂ ଆସୁଛନ୍ତି । "

ହଂକଂ କ୍ରିକେଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁର୍ଜି ଶ୍ରଫ କହିଛନ୍ତି,," ସିକ୍ସେସ ହେଉଛି, ନବସୃଜନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ । ଅଶ୍ବିନ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଅଶ୍ବିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳେ ଟିଭିରେ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ ଦେଖିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ଏହି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ସାଥି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ବିପକ୍ଷ ଦଳର କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀତା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି । "

ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ:

7 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ 2024ରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଂକଂର କଓ୍ବଲୁନ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରେ ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ । ଗତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜିତ କରି ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା ।

ଅଶ୍ବିନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର:

ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ରହିବା ପରେ 38 ବର୍ଷୀୟ ଅଶ୍ବିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆର.ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ନାମରେ 537 ଟେଷ୍ଟ ଓ୍ବିକେଟ, 156 ଦିନିକିଆ ଓ୍ବିକେଟ୍‌ ଓ 72 ଟି-20 ଓ୍ବିକେଟ୍‌ ରହିଛି । ଟେଷ୍ଟରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର 6ଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ।

ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି:

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅଶ୍ବିନ । ଏନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । IPLରେ 221 ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳି 187 ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ବିନ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଏସିଆ କପ୍ 2025; ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ସହ ସୁପର 4ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ

