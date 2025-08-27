ETV Bharat / sports

ଆଇପିଏଲରୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା, ବିଦେଶ ଲିଗରେ ଖେଳିବେ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁଗର - RAVICHANDRAN ASHWIN IPL RETIREMENT

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Ravichandran Ashwin RETIRES
Ravichandran Ashwin RETIRES (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 11:59 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ (ଆଇପିଏଲ)ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ଆଇପିଏଲ 2025 ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳରୁ ଖେଳିଥିଲେ । 2024 ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅବସର ଘୋଷଣା-

ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆଇପିଏଲରୁ ବିଦାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ । କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ । ଆଇପିଏଲ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ମୋର ସମୟ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଗରେ ଖେଳର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଭାବରେ ମୋର ସମୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ମହାନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଇପିଏଲ ଏବଂ ବିସିସିଆଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ।"

"ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ମୋର ସମୟ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ ଚାରିପାଖରେ ଖେଳର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଭାବରେ ମୋର ସମୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି," ଅଶ୍ୱିନ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।

IPLରୁ କ୍ରିକେଟର୍‌ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ବିନ୍‌ଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା-

  • ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା
  • IPL କ୍ରିକେଟର୍ ଭାବେ ମୋର ସମୟ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି
  • ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ T20 ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳ ଜାରି ରହିବ
  • IPLରେ ୨୨୧ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳି ୧୮୭ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ବିନ୍

ଡିସେମ୍ବର 2024 ରେ 38 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଅଶ୍ୱିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ (619) ପରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା (537) ବୋଲର ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନ ।

2009 ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନନ୍ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ IPL 2025 ରେ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା । ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 9.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ CSK ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ସେ 221 IPL ମ୍ୟାଚରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 30.22 ହାରରେ 187 ଓ୍ଵିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫିଗର୍ 4/34 ଥିଲା। ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ, ସେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଏବଂ 13.02 ହାରରେ 833 ରନ କରିଥିଲେ।

Ravichandran Ashwin RETIRES
Ravichandran Ashwin RETIRES (IANS)

ଅଶ୍ୱିନ ୨୦୧୦ ଏବଂ ୨୦୧୧ରେ ସିଏସକେର ଟାଇଟଲ ବିଜୟୀ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଲିଗରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ ।

