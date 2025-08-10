Essay Contest 2025

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡି, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶର ? - BROTHER SISTER IN CRICKET

ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିବା ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।

Brother Sister duos In International Cricket
Brother Sister duos In International Cricket (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2025 at 6:01 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ଭାରତରେ ଗତକାଲି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅନ୍ୟତମ । ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାଇ, ଭଉଣୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ । ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ତେବେ କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏପରି କିଛି ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।

Peter McGlashan and Sarah McGlashan
Peter McGlashan and Sarah McGlashan (Getty Images)

ପିଟର ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ ଏବଂ ସାରା ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ)

ସାରା ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ ୨୦୦୨ ରୁ ୨୦୧୬ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ୧୩୪ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୭୬ ଟି-୨୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦ ରନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପିଟର ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ ଚାରୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୧ ଟି-୨୦ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।

Will Sutherland and Annabel Sutherland
Will Sutherland and Annabel Sutherland (Getty Images)

ୱିଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)

ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଅଲରାଉଣ୍ଡର । ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍, ୪୧ଟି ଦିନିକିଆ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୪୦ଟି ଟି-୨୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ପାଇଁ WPL ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି। ଆନାବେଲ୍ ଙ୍କ ଭାଇ ୱିଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।

ନାଥନ୍ ଆଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ଲିସା ଆଷ୍ଟଲ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ)

ନାଥନ୍ ଆଷ୍ଟଲ୍ ପୂର୍ବତନ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଥନ୍ ଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲିସା ଆଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

ହ୍ୟାରି ଟେକ୍ଟର ଏବଂ ଆଲିସ୍ ଟେକ୍ଟର (ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ)

ହ୍ୟାରି ଟେକ୍ଟର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୫୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୮୫ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯଥାକ୍ରମେ ୩୯୧, ୧୯୯୨ ଏବଂ ୧୪୪୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଲିସ୍ ଟେକ୍ଟର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଏକଦିବସୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

Harry Tector and Alice Tector
Harry Tector and Alice Tector (Getty Images)

ଏଡ୍ ଜୋଏସ୍, ଡମ୍ ଜୋଏସ୍ ଏବଂ ଇସୋବେଲ୍ ଜୋଏସ୍, ସେସେଲିଆ ଜୋଏସ୍ (ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ)

ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଏସ୍ ପରିବାରରେ ଚାରି ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି । ଏଡ୍ ଜୋଏସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଡମ୍ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉଭୟ ଭଉଣୀ, ଇସୋବେଲ୍ ଏବଂ ସେସେଲିଆ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, ଇସୋବେଲ୍ ୭୯ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେସେଲିଆଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ।

