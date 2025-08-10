ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ଭାରତରେ ଗତକାଲି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅନ୍ୟତମ । ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାଇ, ଭଉଣୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ । ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ତେବେ କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏପରି କିଛି ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।
ପିଟର ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ ଏବଂ ସାରା ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
ସାରା ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ ୨୦୦୨ ରୁ ୨୦୧୬ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ୧୩୪ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୭୬ ଟି-୨୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦ ରନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପିଟର ମ୍ୟାକଗ୍ଲାସନ ଚାରୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୧ ଟି-୨୦ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।
ୱିଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଅଲରାଉଣ୍ଡର । ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍, ୪୧ଟି ଦିନିକିଆ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୪୦ଟି ଟି-୨୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ପାଇଁ WPL ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି। ଆନାବେଲ୍ ଙ୍କ ଭାଇ ୱିଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।
ନାଥନ୍ ଆଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ଲିସା ଆଷ୍ଟଲ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
ନାଥନ୍ ଆଷ୍ଟଲ୍ ପୂର୍ବତନ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଥନ୍ ଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲିସା ଆଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟାରି ଟେକ୍ଟର ଏବଂ ଆଲିସ୍ ଟେକ୍ଟର (ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
ହ୍ୟାରି ଟେକ୍ଟର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୫୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୮୫ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯଥାକ୍ରମେ ୩୯୧, ୧୯୯୨ ଏବଂ ୧୪୪୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଲିସ୍ ଟେକ୍ଟର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଏକଦିବସୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ।
ଏଡ୍ ଜୋଏସ୍, ଡମ୍ ଜୋଏସ୍ ଏବଂ ଇସୋବେଲ୍ ଜୋଏସ୍, ସେସେଲିଆ ଜୋଏସ୍ (ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଏସ୍ ପରିବାରରେ ଚାରି ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି । ଏଡ୍ ଜୋଏସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଡମ୍ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉଭୟ ଭଉଣୀ, ଇସୋବେଲ୍ ଏବଂ ସେସେଲିଆ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, ଇସୋବେଲ୍ ୭୯ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେସେଲିଆଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ।