ETV Bharat / sports

ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି ପନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଯୁବକ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ପ୍ରେମିକା - RAJAT KUMAR RISHABH PANT

Rajat Kumar (left) was one of the two young men who saved Indian cricketer Rishabh Pant after the latter's car crash in December 2022 ( (ETV Bharat/ANI) )