ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପୁଣି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ । 125 ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳକ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବ (Khelo India Water Sports Festival) ରେ ଭାଗ ନେଇ କାନୋଇଂରେ (ନୌଚାଳନା) ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 2ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ ରଶ୍ମିତା । କ୍ରୀଡା ଜୀବନୀ ନେଇ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୋଦି ।
ମନ୍ କି ବାତରେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ:
ମନ୍ କି ବାତରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳକ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ପୁଣି ଶ୍ରୀନଗରର ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସ୍ଥାନ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଳକ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା । ଭାରତର 800ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲେଟ୍ସ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନଥିଲା । ଯେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏଥି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଓ ଓଡ଼ିଶା । ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 2 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ।
ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-
- ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ
- ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ବେ ଖେଳକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୋଦି
- ନୌଚାଳନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ୨ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ
- କିପରି କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଣ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି:
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ମୋଦି: ଆମର ସ୍ରୋତା ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ । ମୁଁ ବି, କୁନ୍ତି ନିଜର ଖେଳ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ...
ରଶ୍ମିତା: ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ମୁଁ କାନୋଇଂ ଖେଳାଳି । ମୁଁ 2017ରୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାନୋଇଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି । ନୌଚାଳନାରେ ମୁଁ 41ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ଗୋଲ୍ଡ, 14 ଟି ସିଲଭର ଓ 14ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହିଛି ।
ମୋଦି: କାନୋଇଂ ପ୍ରତି ରୂଚି କିପରି ହେଲା, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କଲା?
ରଶ୍ମିତା: ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଠାରେ ଏହି ଖେଳର କିଛି ବି ନାହିଁ । ନଦୀକୁ ପହଁରି ବାକୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ସାଙ୍କ ଯାଇଥିଲୁ , ସେଠାରେ ବୋଟିଂ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ନଦୀର ପହଁରିବା ସମୟରେ ନୌଚାଳନା ଦେଖିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା । ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଏହା କଣ । ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଜଗତପୁରରେ ସାଇ ସ୍ପୋର୍ଡ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଛି । ସେଠାରେ ଏହି ଖେଳ ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ ବି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି । ଏହାପରେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ , ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲି । ତା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ସାଇ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଏନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲି । ବାପା ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ କୋଚ କହିଥିଲେ ଟ୍ରାଏଲ ଫେବୃଆରୀ , ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ । ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ ଦେଇଥିଲି ।
Rasmita Sahoo says, " ...i am a canoeing player...i joined sports in 2017 with canoeing and have participated at the national level, in national championships and national games. i have won 41 medals, 13 gold, 14 silver and 14 bronze...i come from a village where there are no… https://t.co/W7npnd8t3V pic.twitter.com/ZPfNS1q6aW— ANI (@ANI) August 31, 2025
ମୋଦି: କାଶ୍ମୀରରେ ଆୟୋଜିତ ଖୋଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କିପରି ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲ ?
ରଶ୍ମିତା: ହଁ , ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲି । ମୋର ସେଥିରି 2ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାର ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳକ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି । #MannKiBaat pic.twitter.com/bM5zY2aJzA— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
ସିଙ୍ଗିଲରେ 200 ଓ ଡବଲରେ 500 ମିଟର ଥିଲା । ଦୁଇଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଛି ।
ମୋଦି: ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା... ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଡ ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ହବି କଣ?
𝘎𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘎𝘭𝘰𝘳𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘖𝘥𝘪𝘴𝘩𝘢! 🥇— Odisha Sports (@sports_odisha) August 21, 2025
Rasmita Sahoo won the #Gold medal in C1W 200M at the 1st Khelo India Water Sports Festival in Srinagar, securing the state’s first gold of the competition.
Congratulations, Rasmita!#OdishaForSports pic.twitter.com/TS3EBA8rih
ରଶ୍ମିତା: ଏହା ଛଡା ମୋତେ ରନିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁକି ଯାଏ ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଡା ପଡିଆରେ ରନିଂ କରେ । ଫୁଟବଲ ବି ମୁଁ ଖେଳେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲି ସବୁ ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲି ।
ମୋଦି: ଯେଉଁ ମାନେ ଖେଳରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ?
Rasmita Sahoo and Achoibam Sanatombi Devi made #Odisha proud by winning #Gold medal 🥇 in C2W-500m event at the ongoing Khelo India Water Sports Festival.— Odisha Sports (@sports_odisha) August 23, 2025
Huge congratulations!#OdishaForSports pic.twitter.com/HYDwOn2XHg
ରଶ୍ମିତା: ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଏ । ଅନେକ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖେଳ ଛାଡିଦେଉଛନ୍ତି । ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ବାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମାବି ଛାଡନ୍ତୁନି, ଏହା ଦ୍ବାରା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଭଲ ରହିବା ଦେଶ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଜିତିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
ମୋଦି: ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ, କାରଣ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ।
PM Modi's 125th Edition of Mann Ki Baat | PM Modi says, " to bring to you the experience of this event (khelo india water sports festival), i thought of also speaking to two players who participated in it. one of them is rasmita sahoo from odisha and the other is moshin ali of… pic.twitter.com/K6xt2eNyA3— ANI (@ANI) August 31, 2025
କାନୋଇଂ କଣ ?
କାନୋଇଂ ଏକ ଜଳକ୍ରୀଡା । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଯାହାକୁ କାନୋ କୁହାୟାଏ, ସିଙ୍ଗଲ-ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ୟାଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଚଲାଯାଇଥାଏ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କ୍ୟାମ୍ପିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରିବା ପରି ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲାଲମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସମେତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଖେଳର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏକ ସିଙ୍ଗଲ-ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ୟାଡେଲ୍ ସହିତ ଏକ କାନୋ (ଏକ ଖୋଲା ଡଙ୍ଗା) ବ୍ୟବହାର, ଏହାକୁ କାୟାକିଂ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ କାୟାକ (ଏକ ବନ୍ଦ ଡଙ୍ଗା) ଏବଂ ଏକ ଡବଲ-ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ୟାଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
Proud moment for all of us!— Odisha Sports (@sports_odisha) August 31, 2025
Hon’ble PM Shri Narendra Modi applauded #Odisha’s canoeist Rasmita Sahoo in today’s #MannKiBaat for her inspiring journey & recent double gold at the Khelo India Water Sports Festival in Srinagar.#OdishaForSports pic.twitter.com/wscOMcvHNr
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-Mann Ki Baat ରେ କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢୀକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ - PM PRAISES PRAMILA PRADHAN
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମନ କି ବାତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଅ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ - PM MANN KI BAAT