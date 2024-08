ETV Bharat / sports

Paris Olympics 2024; ପୁଣି ବିବାଦରେ ଆଉ ଜଣେ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା, ରେସଲିଂରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବ ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା - Indian wrestler Antim Panghal

Antim Panghal lost against Turkey's Zeynep Yetgil in the Round of 16 match ( (AP) )