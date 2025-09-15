ETV Bharat / sports

ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତ ନମିଳାଇବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ACCର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ

ଭାରତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କ୍ରୀଡାଭାବନା ବିରୋଧ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ACCନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

Pakistan players greet each other after their loss in the Asia Cup cricket match against India at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 14, 2025
Pakistan players greet each other after their loss in the Asia Cup cricket match against India at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 14, 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବାରୁ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ । ଭାରତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କ୍ରୀଡାଭାବନା ବିରୋଧ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ACCନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଯାହା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ପିସିବି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଟିମ୍‌ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର କ୍ରୀଡାବିରୋଧୀ ଥିଲା । " ଟିମ୍‌ ମ୍ୟାନେଜର ନାଭିଦ ଚିମା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତ ନମିଳାଇବାର ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖେଳର ଭାବନା ବିରୋଧ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଆମର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ପଠାଇ ନଥିଲୁ ।"

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ବାକି ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଦଳ ଆଉ 2 ଥର ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏପରି ବ୍ୟବହାରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ନମିଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ୍‌ ବୋଲି କହିବା ସହ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକତା ଦେଖାଇବାର ସେମାନଙ୍କର ତରିକା ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବିଜୟ ପରେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଟିମ୍‌ ସହ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ କେବଳ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବା ଦେଇଛୁ । କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରୀଡା ମନୋଭାବ ବାହାରେ। ଆମେ ଏହି ବିଜୟକୁ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ।"

ଟସ୍‌ ପଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ କି ହାତ ମିଳାଇନଥିଲେ । ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍‌ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା । ଖେଳ ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ନମିଳାଇବାରୁ ସଲମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସମାରୋହକୁ ଆସିନଥିଲେ ।

ପାକିସ୍ତାନ ମୁଖ୍ୟକୋଚ ମାଇତ ହେସନ କହିଥିଲେ, " ଆମେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାହା କଲା ନାହିଁ । ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲୁ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, ଛକା ମାରି ବିଜୟ ଆଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-'ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ବିଜୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ'

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIAN CRICKET COUNCILINDIA VS PAKISTAN ASIA CUP MATCHIND VS PAK ASIA CUP MATCH 2025HANDSHAKE CONTROVERSY IND VS PAKIND VS PAK HANDSHAKE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.