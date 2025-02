ETV Bharat / sports

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କଳା ନଜର, ସତର୍କ କରାଇଲା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା - TERROR THREAT ON CHAMPIONS TROPHY

Pakistan Intelligence Bureau Warns Of ISKPs Strategy To Kidnap Foreigners At Champions Trophy ( AP )