ନକଲି ଫୁଟବଲ ଦଳ ପଠାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅପଦସ୍ତ; ଚେତାବନୀ ସହ ଜାପାନରୁ ବିଦା
ନକଲି ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଭାବ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଲିକ ୱାକାସଙ୍କୁ ଫେଡେରାଲ୍ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଗିରଫ କରିଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଜାପାନକୁ ଏକ ନକଲି ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ନିଜକୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବା ପରେ ଜାପାନରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। DAWNର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା
ମାନବ ଚାଲାଣ ଦୁର୍ନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଲିକ ୱାକାସଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଫେଡେରାଲ୍ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (FIA) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେ 'ଗୋଲଡେନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍' ନାମକ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଅବୈଧ ଉପାୟରେ ବିଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ।
ସିଆଲକୋଟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ମାଲିକ ୱାକାସ ଏକ 22 ଜଣିଆ ନକଲି ପାକିସ୍ତାନ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳକୁ ଜାପାନ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଜାପାନୀ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଜାଲ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ FIAକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୱାକାସ୍ ଏକ ନକଲି ପାକିସ୍ତାନ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (PFF) ପଞ୍ଜିକରଣ ପତ୍ର ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଏକ ନକଲି NOC ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ୱାକାସ୍ ଏକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ସମାନ ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାର କରି 17 ଜଣଙ୍କୁ ଜାପାନ ପଠାଇଥିଲେ।
ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ
ଗତ ସେପଟେମ୍ବର 14ରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ହାତ ନମିଳାଇବା ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ ଏପରି ଅପଦସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରମ୍ପରିକ ହାତ ମିଳାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେବାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଘଟଣା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଜିମ୍ବାୱେର ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଉଭୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ କହିନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍, ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା।
