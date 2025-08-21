ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ତାପଶ ପରିଡା
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାଧାରଣତଃ ବଡ ବଡ ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ଅନେକ ଭୟ କରନ୍ତି । କାଳେ କିଛି ହୋଇଯିବ ସେହି ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯିଏକି ପାଣି ଭିତରୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି । ଗଭୀର ଜଳାଶୟରେ ଖେଳକୁଦ କରି ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଚମକି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁକରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାସାଗରରେ । ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାତେଇଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷିୟ ସୌମ୍ୟଜିତ ରୟ । ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପଦକ ହାତେଇବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫର ପ୍ଲେୟାର ।
ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମାଲେସିଆରେ ସେଲାଙ୍ଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଗାଟା 2025 ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂରେ 11ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଥିଲେ ଓଡିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସୌମ୍ୟଜିତ ରୟ । ଚାଇନା ପାସିଫିକରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର,ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଓ୍ବିଣ୍ଡ ସର୍ଫିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଜିତ । ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ରେସିଂ, ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ପବନର ଟିକେ ଧିରେ ଧିରେ ହେଉଥିଲା ଓ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେଲାଙ୍ଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଜିତ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଜିତ ଓ ତାଙ୍କ କୋଚ ଶବୀର ବକ୍ସଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ସୌମ୍ୟଜିତ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ 4ଟି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲି । ଏହି ରେସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଲଙ୍କାଭିରେ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି । ପରେ ସେଲାଙ୍ଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଗାଟାରେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ଭାରତରୁ ମୁଏ ଏକା ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ମୋର ଜୋସ ଆହୁରି ବଢିଯାଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ ରେସରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ପାଣିରେ କରେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଓ ପବନର ବେଗ କମ ଥିଲା । ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେଲି ।
ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ସଫଳତା:
- କେବଳ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂ ନୁହେଁ କାଇଟସର୍ଫିଂ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଜିତ ।
- 2024ରେ ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ଟୁଟିକୋରେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା YAI କାଇଟସର୍ଫିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କିଂରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାତେଇଥିଲେ ।
- RMYC ଅଫିସର ରିଗାଡାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଖେଳିଥିଲେ ସେଥିରେ ରେସ ଶେଷ କରିବି ମେଡାଲ ପାଇନଥିଲେ ।
- ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂ ଆଣ୍ଡ କାଇଟବୋଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ରାଙ୍କିଂ ଇଭେଣ୍ଟ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ।
- 2025 ଜୁନ୍ 20ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ମହୀଶୂରରେ YAI ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ।
- ସାଉଦି ଆରବିଆରେ ଡକାର ଅଲିମିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଜିତ ।
କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍କୁବା ଡାଇଭ କରିଛନ୍ତି:
ଏହି ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଜିତ ।କୋଚିଂ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ଡେନ କୋଏଲୋ ଇବାଦ ଅଲ୍ଲିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । ଯେକି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ହାତେଇଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଜିତ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ବେସ ପାରଙ୍ଗମ । କାରଣ ସ୍କୁବା ଡାଇଭ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ କେଚ୍ ଶବୀର ବକ୍ସଙ୍କ ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯବଂଶୀଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡା ଦିବସରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ରାମ୍ପାଲୁଗା, ହୀରାକୁଦ ର 600 ଫୁଟ ତଳେ ପାଣିର ବୁଡି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ତଳକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରୁଡ ଦର୍ଶନ ସହ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାକାର କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବେସ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଏମିତି ବଢିଥିଲା ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ:
ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ତୋଳରେ ସୌମ୍ୟ ରୟଙ୍କ ଜନ୍ମ । ବାପା ବିଶ୍ବଜିତ ରାୟ ଓ ମା ସସ୍ମିତା ରାୟଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ । ସେ ଏବେ କଟକ ତିନି ଘରିଆ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ପିଲାବେଳେ ପାଣି ଦେଖି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟଜିତ। ବୋଟ ଦେଖିବାକୁ ବେସ ଆଗ୍ରହୀ । ଦିନେ କଟକ ବୋଟିଂ କ୍ଲବକୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା।
4 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଭିତରେ ଭାସିକି ରହିପାରନ୍ତି:
ଏନେଇ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବାପା ବିଶ୍ବଜିତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅର ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲୁ । ଏତେ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ତାର ଖେଳ ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ । ତାର ଜେଜେଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେ ଆର୍ମିରେ ଯାଉ ତେଣୁ ଜେଜେଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାକୁ ସେ ଏବେ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାଭାଲରେ ଭର୍ତି ହେବା ପାଇଁ ।10ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ତାର ସଫଳତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆଉ ଏବେ ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫର ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କରିବୁ । ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବିତ ପରିବାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଗ୍ରହ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଡି ଚଢି ଚାଲିଛି। ସେ ଏବେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଭିତରେ ଭାସିକି ରହିପାରେ । କୋଚ ଶବୀର ବକ୍ସଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ସେ ତାଲିମ ନେଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ।
'ଭିତିଭୂମି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି'
ଏନେଇ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ କୋଚ ଡକ୍ଟର ଶବୀର ବକ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ଭିତିଭୂମି ବହୁତ ରହିଛି ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ । ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେତେ ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲା ବାହାରିବା ଦରକାର । କାରଣ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ 15ରୁ 16 ପିଲା ଆସନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଲର ଅଧିକ କିପରି ବାହାରିବେ ବା ସେଲିଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ ତାଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ । କାରଣ ଏହି ଖେଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବନି କି ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବନି ସିଧା ସଳଖ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଅଧିକ ପିଲା କିପରି ବାହାରିବେ ତାଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।ଭୋପାଳ ଓ ମହାରାଷ୍ଟରେ ଭଲ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ଲବରୁ 6ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରଜାକ ଖାନ ,ଦେବସ୍ମିତା ,ମନସ୍ବିନୀ ଓ ସୌମ୍ୟଜିତ ।
ସେହିପରି ରିଟାର୍ଡ ନାଭାଲ ଅଫିସର କ୍ୟାପଟେନ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ମେଡାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଠାର ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୋଟିକ ଆସୋସିଏସନରେ ଯୋଗଦେଇପାରିବେ । ସେମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ । ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡା ବିଭାଗର । ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାରିବ। ଜାପାନ ଏସିୟାଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ, ୟୁଥ ଅଲିମ୍ପିକ କାତାରରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେମିତି ଭୋପାଳର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି । ଆମକୁ ଯଦି ଭଲ ଜାଗା ମିଳିବ ତାହାଲେ ଓ୍ବାଟରସ୍ପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ । ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ହୁଏତ ମେଡାଲ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
Yoting Association India ଏସବୁ ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂ ବା କାଇଟସର୍ଫିଂ ଭଳି ସ୍କୁବା ଡାଇଭକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଯାହାକି ସେଲିଙ୍ଗ ବା ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେଲର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି। ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗା ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ରହିଛି।
ଲେଜର କ୍ଲାସ- ପାଲଟଣ଼ା ଡଙ୍ଗା
ଅକ୍ଟି ବୋଟ -ବସିକି ଚଲାଇବେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ -ଦୁଇ ଜଣ ଚଲେଇପାରିବେ
ଓ୍ବିଣ୍ଡସର୍ଫିଂ -ଟେକ୍ନୋ କ୍ଲାସ 293
