ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରାୟୋଜକ, ନାଁ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାବେ Dream11ର ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରାୟୋଜକ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରାୟୋଜକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପ୍ରାୟୋଜକ ବିନା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ କୌଣସି ପ୍ରାୟୋଜକ ନାହିଁ। କାରଣ ବିସିସିଆଇ Dream11 ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରଠାରୁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ଖୋଜୁଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ମିଳିଯାଇଛି। ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟୋଜକ ପାଇଁ ବିଡ୍ ଜିତିଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରାୟୋଜକ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜର୍ସିର ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ହେବ। ଯାହା ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସର ଚୁକ୍ତିନାମା 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 130ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ, କାନଭା ଏବଂ ଜେକେ ଟାୟାର ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବିଡରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଡ୍ ଜିତିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିର୍ଲା ଓପସ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଡ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜକ Dream11 ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା।

କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଡ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ

ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାୟୋଜକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗେମିଂ, ବେଟିଂ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏବଂ ତମାଖୁ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବିଡ୍‌ ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଡ୍‌ କରିବାରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆଇନ୍ 2025 ଅନୁଯାୟୀ Dream11କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରାୟୋଜକ ବିନା ଦୁବାଇରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଛି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାୟୋଜକ ବିନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବେ କେବଳ ସମୟ କହିବ ଯେ, ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ଦେଖାଯିବ।

ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଜାଣନ୍ତୁ

ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ବୃହତ ଟାୟର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଏହା 1972 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ଟାୟର କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେରଳ ତ୍ରିସୁରର ପେରାମ୍ବ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମକାର ସିଂହ କନୱାର ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀରଜ କନୱାର।

ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ନିୟମ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ ହେବା ପରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା Dream11

Dream11 ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ-BCCI, 2023 ମସିହାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। Dream11କୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇକୁ 358 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ​​କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ନିୟମ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହିତ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ (ଯେପରିକି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କ୍ରୀଡା, ରମି, ପୋକର, ଲଟେରୀ, ବେଟିଂ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସହାୟତା କରିବା, ଏସବୁକୁ ବେଆଇନ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ BCCIକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, Dream11 ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ଶେଷ

For All Latest Updates

TAGGED:

APOLLO TYRES SPONSOR FOR TEAM INDIAINDIAN CRICKET TEAMAPOLLO TYRESNEW SPONSOR FOR TEAM INDIAAPOLLO TYRES SPONSOR FOR TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.