ଚମକିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ - NEERAJ CHOPRA IN DL FINAL 2025

Neeraj Chopra in DL final 2025: ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 5:14 PM IST

Diamond League final 2025: ଭାରତର ସୁନା ପୁଅ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲାଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗରୁ ଓହରିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିନିଦାଦ ଟୋବାଗୋର କେଶର୍ଣ୍ଣ ୱାଲକଟ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ଜୁଲିଆନ ୱେବର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 27 ଏବଂ 28ରେ ଜୁରିଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ 2025 ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦୋହାରେ ଏହି ସିଜନରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଚୋପ୍ରା, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶୀର୍ଷ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଜାଭଲିନ୍ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ।

ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ କେବେ?

ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ 27 ଏବଂ 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସଙ୍କଠାରୁ 0.01 ମିଟରର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନୀରଜ 2022ରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୀରଜ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ସିଲେସିଆରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଅରଶଦ ନଦୀମଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ।

ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ନୂଆ ରାଙ୍କିଂ

ସିଲେସିଆ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ନୂତନ ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀରଜ ଦୁଇଟି ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 15 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେଶର୍ଣ୍ଣ ୱାଲକଟ୍ 17 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଜୁଲିଆନ୍ ୱେବର 15 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ସିଜନରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କ୍ଲାସିକ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନୀରଜ ଏହି ସିଜନରେ ଦୋହା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 90 ମିଟର ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ଲିଗ୍ ରେ 90.23 ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲିଆନ୍ ୱେବରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୀରଜ ପ୍ୟାରିସ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ରେ 88.16 ମିଟର ଫିଙ୍ଗି ଲିଗ୍ ଜିତିଥିଲେ।

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯାହା 13-21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକିଓରେ ଖେଳାଯିବ। ଜାନ ଜେଲେଞ୍ଜିଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ, ଏହି ସିଜନରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ବ ରାଙ୍କିଂରେ ପୁନର୍ବାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଅରଶଦ ନଦୀମ ଚତୁର୍ଥ

