ETV Bharat / sports

କାହିଁକି ପାଳିତ ହୁଏ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ - NATIONAL SPORTS DAY 2025

National Sports Day 2025: ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ।

NATIONAL SPORTS DAY 2025
NATIONAL SPORTS DAY 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2025, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ଭାରତୀୟ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ 119 ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ।

ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1905ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ ରାଜପୁତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ସମେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ପରି, ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଖେଳ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମହାନ ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସିଂହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଚାନ୍ଦନୀ ରାତି ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ।

22 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ 400 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ତିନିଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ 2002ରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଖେଳରେ ଅବଦାନ ରଖିନଥିଲେ ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପଟିଆଲାର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ରାଞ୍ଚିରେ ତିନି ଦିନିଆ ମେଗା କ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭର ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋରହାବାଡିର ମାରଙ୍ଗ ଗୋମକେ ଜୟପାଲ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଦିନିଆ ମେଗା କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦିବ୍ୟ କୁମାର, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର, କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଖର ଜାମୁଆରଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ
କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫୁଟବଲ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ତୀରନ୍ଦାଜୀ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ସନ୍ତରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶହ ଶହ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନକୁ ଐତିହାସିକ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ।

କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ
କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat)

ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 300ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା।

କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ
କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat)

କାହିଁକି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ?

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଏ।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଏହିପରି ପାଳନ କରାଯିବ

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2019 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଟନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ଚାକିରିଆରୁ ବଡି ବିଲ୍ଡର, ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ରେ ଆଣିଲେ ସୁନାମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2025, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ଭାରତୀୟ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ 119 ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ।

ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1905ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ ରାଜପୁତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ସମେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ପରି, ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଖେଳ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମହାନ ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସିଂହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଚାନ୍ଦନୀ ରାତି ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ।

22 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ 400 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ତିନିଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ 2002ରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଖେଳରେ ଅବଦାନ ରଖିନଥିଲେ ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପଟିଆଲାର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ରାଞ୍ଚିରେ ତିନି ଦିନିଆ ମେଗା କ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭର ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋରହାବାଡିର ମାରଙ୍ଗ ଗୋମକେ ଜୟପାଲ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଦିନିଆ ମେଗା କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦିବ୍ୟ କୁମାର, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର, କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଖର ଜାମୁଆରଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ
କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫୁଟବଲ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ତୀରନ୍ଦାଜୀ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ସନ୍ତରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶହ ଶହ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନକୁ ଐତିହାସିକ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ।

କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ
କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat)

ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 300ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା।

କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ
କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat)

କାହିଁକି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ?

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଏ।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଏହିପରି ପାଳନ କରାଯିବ

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2019 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଟନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ଚାକିରିଆରୁ ବଡି ବିଲ୍ଡର, ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ରେ ଆଣିଲେ ସୁନାମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଫଟୋ

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL SPORTS DAY 2025MAJOR DHYAN CHANDଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ 2024INDIAN HOCKEY LEGENDNATIONAL SPORTS DAY 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.