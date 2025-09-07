ETV Bharat / sports

ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ନେଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ

ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟମ୍ବର 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ । ସେପ୍ଟମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ ।

ASIA CUP
ASIA CUP (ANI)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍‌ 2025 । ଦିନ ଯେତିକି ପାଖଉଛି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢୁଛି । ସେପଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା 8 ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟମ୍ବର 9ରେ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ ହେବା ପରେ 10 ତାରିଖରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ବର ଏସିଆ କପ୍‌ ଅଭିଯାନ କରିବ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ 8 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆ କପ୍‌ ଟି 20 ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ...

ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାର
ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାର (ANI)

ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଅନୁଭବି ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାର ଏସିଆ କପ୍‌ ଟି 20 ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ନମ୍ବର ଓ୍ବାନ ବୋଲର । ଭୁବନେଶ୍ବର 6 ମ୍ୟାଚର 6ଟି ଇନିଂସରେ 9.46 ହାର ଏବଂ 5.34 ଇକୋନୋମିକ ସହିତ 13ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 4 ରନ ଦେଇ 5ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଚରେ ମୋଟ 138 ବଲ ପକାଇ 123 ରନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ANI)

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏସିଆ କପ୍‌ ଟି 20 ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେବାରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣା ମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେବାରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ହାର୍ଦ୍ଦିକ 8 ମ୍ୟାଚରେ 8 ଇନିଂସରେ 18.81 ହାର ଏବଂ 7.01 ଇକୋନୋମିକ ସହିତ 11ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 8 ରନ ଦେଇ 3ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ।

ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନୀ
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନୀ (ANI)

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଅନୁଭବି ବୋଲର ବୁମରାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଚାପରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ୍ବିକେଟ ନିଅନ୍ତି । ଏସିଆ କପ୍ ଟି-20ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ବୁମରା। ବୁମରା 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର 5ଟି ଇନିଂସରେ 15.66 ହାର ଏବଂ 6.22 ଇକୋନୋମି ସହିତ ମୋଟ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 27 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।

ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନୀ: ଟି 20 ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନୀ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେବାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ 6ଟି ମ୍ଯାଚରେ 23.83 ହାରର 6.50ଇକୋନୋମିକ ସହ 6 ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 26 ରନ୍ ଦେଇ2 ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଆଶିଷ ନେହରା: ଏସିଆ କପ୍ ଟି-20ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ତାଲିକାରେ ଆଶିଷ ନେହେରା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।

