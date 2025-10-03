ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ବ ଭାରଉତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ

48 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ମୋଟ 199 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।

Mirabai Chanu Bags Silver Medal in World Weightlifting Championships
Mirabai Chanu Bags Silver Medal in World Weightlifting Championships (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2025 at 2:11 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବ ଭାରଉତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାରୋଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ । ନରଓ୍ବେର ଫୋର୍ଡେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସେ 48 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ମୋଟ 199 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚାନୁ ସ୍ନାଚ୍‌ରେ 84 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜର୍କରେ 115 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କୋରିଆର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରି ସୋଙ୍ଗ-ଗମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେ ମୋଟ 213 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ନାଚରରେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ । 84 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ସେ ଅତି ସହଜରେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । କ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ଡର୍କ ଓପନିଂରେ ପ୍ରଥମେ 109 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ । ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 112 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 115 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ । ମୋଟ 199 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇଥିଲେ ଚାନୁ ।

ବିଶ୍ବକ୍ରୀଡାରେ ଚାନୁଙ୍କ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 14ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେ 2021ରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା 2018, 2022ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ 209ରେ ରୌପ୍ୟ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ 4ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ, 2020ରେ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟା ଏବଂ 2016ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ଗତବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ । ପଦକ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିବା ଚାନୁ ମହିଳା 49 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରୁ ଼ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଆଶା ଚାନୁଙ୍କ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-INDIA ASIA CUP 2025 CHAMPION: ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍

ETV Bharat Logo

