ବିଶ୍ବ ଭାରଉତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ
48 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ମୋଟ 199 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
Published : October 3, 2025 at 2:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବ ଭାରଉତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାରୋଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ । ନରଓ୍ବେର ଫୋର୍ଡେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ 48 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ମୋଟ 199 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚାନୁ ସ୍ନାଚ୍ରେ 84 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜର୍କରେ 115 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କୋରିଆର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରି ସୋଙ୍ଗ-ଗମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେ ମୋଟ 213 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।
Mirabai Chanu wins SILVER🥈 at the 2025 Weightlifting World Championships with this 115kg (253lbs) clean & jerk! pic.twitter.com/BCnx1v9RUY— Squat University (@SquatUniversity) October 2, 2025
ସ୍ନାଚରରେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ । 84 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ସେ ଅତି ସହଜରେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । କ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ଡର୍କ ଓପନିଂରେ ପ୍ରଥମେ 109 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ । ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 112 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 115 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ । ମୋଟ 199 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇଥିଲେ ଚାନୁ ।
ବିଶ୍ବକ୍ରୀଡାରେ ଚାନୁଙ୍କ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 14ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେ 2021ରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା 2018, 2022ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ 209ରେ ରୌପ୍ୟ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 4ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ, 2020ରେ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟା ଏବଂ 2016ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
Woww!! Incredible Silver medal by Mirabai Chanu in 48Kg weight at the Weightlifting World Championship, Norway with a total lift of 199Kg.— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) October 3, 2025
(Snatch: 84Kg, C&J: 115Kg)
At the age of 31 in such a brutal sport, this is monumental. She is simply an exceptional role model pic.twitter.com/VFLvHaaH4M
ଗତବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ । ପଦକ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିବା ଚାନୁ ମହିଳା 49 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରୁ ଼ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଆଶା ଚାନୁଙ୍କ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଥିଲା ।
