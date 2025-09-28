Asia Cup 2025 Final IND vs PAK: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ, ଟସ୍‌ ଜିତି ଭାରତର ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ETV Bharat / sports

INDIA VS PAKISTAN
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2025 at 6:25 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 8:07 PM IST

1 Min Read
ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ ଲଢେଇ । ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ । ପ୍ରଥର ଥର ଏସିଆ କପ୍‌ ଇତିହାସରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ରାତି 8ଟାରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30ରେ ପଡିସାରିଛି ଟସ୍‌ । ଭାରତ ଟସ୍‌ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ ।

LIVE FEED

8:04 PM, 28 Sep 2025 (IST)

ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲା ପାକିସ୍ତାନ

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ଫଖର ଜମାନ ଇନିଂସ୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ବୋଲିଂ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ୱିକେଟ ନହରାଇ 4 ରନ୍ କରିଛି।

7:46 PM, 28 Sep 2025 (IST)

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ 11 ଉପରେ ଏକ ନଜର

ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ପାକିସ୍ତାନ: ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଫଖର ଜମାନ, ସାଇମ ଆୟୁବ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ହୁସେନ୍ ତାଲାଟ, ମହମ୍ମଦ ହରିସ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହରିସ ରାଉଫ, ଅବର ଅହମ୍ମଦ।

7:32 PM, 28 Sep 2025 (IST)

ଟସ୍‌ ଜିତି ଭାରତର ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ । ଟସ୍‌ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ ।

7:07 PM, 28 Sep 2025 (IST)

କେଉଁ ଟିମ୍‌ କେତେ ଥର ଜିତିଛି ଏସିଆ କପ୍‌ ?

1984ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସିଆ କପ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଉଦଘାଟନି ସିଜିନରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେହିପରି 1988, 1990, 1995, 2010, 2016,2018 ଏବଂ 2023ରେ ଭାରତ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ 2002, 2012ରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବ ।

6:26 PM, 28 Sep 2025 (IST)

ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେଖ ଶର୍ମା, ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ କୁଳଦୀପ

ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବା ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଭିଷେଖ ଶର୍ମା । 6ଟି ଇନିଂସରେ ସେ 51.50 ହାରରେ ଏବଂ 204.63 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ 309 ରନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି । ଦ୍ବିତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଓପନର ପଥୁମ ନିଶାଙ୍କ 261 ରନ ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛିହା ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି କୁଳଦୀପ ଯାଦବ । ସେ ସର୍ବାଧିକ 13ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ।

6:09 PM, 28 Sep 2025 (IST)

ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢିବେ

ଏସିଆ କପ୍‌ର ଇତିହାସରେ 41 ବର୍ଷ ପରେ 16 ତମ ସିଜିନ ସରିବା ପରେ 17 ତମ ସିଜିନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତ 8 ଥର ଠ୍ରଫି ଜିତିଛି, ପାକିସ୍ତାନ 2 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି ।

