6 ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କୋର ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 71 ରନ । ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 24 ବଲରେ 52 ସ୍କୋର କରି ଅପରାଜିତ ଥିବା ବେଳେ 11 ରନ ସ୍କୋର କରି କ୍ରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ 7ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି । ଗିଲ ମାତ୍ର 4 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁଇ ବ୍ୟାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ୍ବିକେଟ ପାଇଁ 56 ରନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଛି ।
India vs Sri Lanka: ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର ଫୋର ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁକାବିଲା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୋର 71/1
Published : September 26, 2025 at 7:35 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 8:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଏସିଆ କପ ସୁପର ଫୋର ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏସିଆ କପ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ । ଏପଟେ ଚଳିତ ଏସିଆ କପରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ ହାରିନଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର ଫୋରର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଗିଲ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ମାନେ ସେତେଟା ଲୟରେ ନଜର ଆସିନାହାଁନ୍ତି । ଭାରତର ବୋଲିଂ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏସିଆ କପ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ ହାରି ନଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୁପର ଫୋରରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଯଥାକ୍ରମେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ।
15ରନରେ ପଡିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ
15ରନରେ ପଡିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ । 1.3 ଓଭରରେ ସ୍କୋର 15 ରନ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲା । ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 3ଟି ବଲ ଖେଳି 4 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଭାରତ 8 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଥକସେନା 2ୟ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ
ଟସ୍ ଜିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ଓପନର ଫର୍ମରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବଡ ସ୍କୋର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୟରେ ନଜର ଆସି ପାରନ୍ତି । ଆଜିର ମ୍ୟାଚକୁ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟାଚ ଭାବେ ନେଇପାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଓପନରଙ୍କ ସହ କେବଳ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ କିଭଳି ରହିବ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।