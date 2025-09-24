10 ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 96 ରନ ସ୍କୋର କରିଛି । ଗିଲ 29 ଏବଂ ଦୁବେ 2 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କ୍ରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ 60 ରନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 3 ରନ ସ୍କୋର କରି କ୍ରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ହୁସେନ 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଧିମା ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ପ୍ରଥମ 3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 17 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ।
IND vs BAN: ଏସିଆ କପ ସୁପର ଫୋରରେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଟକ୍କର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି, ସ୍କୋର 96/2
Published : September 24, 2025 at 7:29 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 8:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଏସିଆ କପ 2025 ସୁପର ଫୋର 4ର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ । ଦୁଇ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜିତ କରିସାରିଛି । ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ଜିତି ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ଫୋର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ ପଣ୍ଡିତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ତା ସହିତ ଓ୍ୱିକେଟ କିପର ସାମସନଙ୍କ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାହା ଟସ୍ ପରେ ଜଣାପଡିବ ।
10 ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର 96/2
83 ରନରେ ପଡିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ୍ବିକେଟ
83 ରନରେ ପଡିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ୍ବିକେଟ । 8.1 ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ଲାଗିଲା 2ୟ ଝଟକା । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଜକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ଏପଟେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
7 ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର 81
7 ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର 81 ରନ । ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇଛି ଭାରତ । ଗିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 29 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ରସିଦ ହୋସନଙ୍କ ବଲରେ ବଡ ସଟ ମାରିବାକୁ ଯାଇ କ୍ୟାଚ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ କ୍ରିଜରେ 22 ବଲରେ 49 ରନ ସ୍କୋର କରି ଅଭିଷେକ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୁବେ ଆସିଛନ୍ତି 3ୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ।
6 ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର 72
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦୁଇ ଓପନର ପ୍ରଥମ 6 ଓଭରରେ 72 ରନ ସ୍କୋର କରିଛି । ଦଳର ଦୁଇ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଗିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଜିତ 72 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ ହୋଇଛି । ଗିଲ 25 ଏବଂ ଅଭିଷେକ 46 ରନ ସ୍କୋର କରି କ୍ରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଧୀମା ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତ । ପ୍ରଥମ 3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 17 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଭାରତ ।
ଟସ୍ ଜିତି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଟସ୍ ଜିତି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏସିଆ କପ ସୁପର ଫୋର 4ର୍ଥ ମ୍ୟାଚ । ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକାବିଲା । ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବାଂଲା ଅଧିନାୟକ ଜାକିର ଅଲ୍ଲୀ । ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାଶ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ।