IND vs PAK: ଏସିଆ କପ ସୁପର-4 ସୁପରହିଟ୍ ମୁକାବିଲା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ

ETV Bharat Odisha Team

September 21, 2025

September 21, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁପରସଣ୍ଡେରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇଟ୍ । ଏସିଆ କପ ସୁପର ଫୋର 2ୟ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଚୀର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ । ଗୁପ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାରତ ସମସ୍ତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ 2ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦୁଇ ଦଳ । ତେବେ ଭାରତ ଗତ ମ୍ୟାଚ ପରି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ତୟାରୀ କରିଛି । ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ଦୁଇ ଖେଳାଳି ବୁମରା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି । ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର । ସୁପର ଫୋର ଷ୍ଟେଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦର୍ଶନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାଜିତ କରିଛି । ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

4:46 PM, 21 Sep 2025

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲା ବିସିସିଆଇ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଏସିଆ କପର ସୁପର-4 ଷ୍ଟେଜରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ । ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ ସୁପର-4ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ । ଏପଟେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଏବଂ ଟିମର ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ବିସିସିଆଇ ।

4:43 PM, 21 Sep 2025

INDvsPAK: ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

INDvsPAK: ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା,ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ,

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ: ସାଇମ ଆୟୁବ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ଫଖର ଜମାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ହାସନ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାରିସ ରୈଫ, ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ହୁସେନ ତଲତ, ଫହିମ ଆଶ୍ରମ, ହାସାନ ସଲଫ, ହାସିନ ଅହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍

