ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଏସିଆ କପର ସୁପର-4 ଷ୍ଟେଜରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ । ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ ସୁପର-4ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ । ଏପଟେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଏବଂ ଟିମର ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ବିସିସିଆଇ ।
IND vs PAK: ଏସିଆ କପ ସୁପର-4 ସୁପରହିଟ୍ ମୁକାବିଲା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ
Published : September 21, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 4:52 PM IST
LIVE FEED
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲା ବିସିସିଆଇ
INDvsPAK: ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ
INDvsPAK: ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ
ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା,ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ,
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ: ସାଇମ ଆୟୁବ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ଫଖର ଜମାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ହାସନ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାରିସ ରୈଫ, ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ହୁସେନ ତଲତ, ଫହିମ ଆଶ୍ରମ, ହାସାନ ସଲଫ, ହାସିନ ଅହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍