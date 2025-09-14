IND vs PAK: ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟକ୍କର, ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍

ଭାରତୀୟ ଦଳ-
ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯାଦବ କୁଲଦୀପ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ।
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ-
ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ, ଫହିମ ଅଶରଫ, ଫଖର ଜମାନ, ହାରିସ ରୈଫ, ହାସନ ଅଲି, ହାସନ ନୱାଜ, ହୁସେନ ତଲାଟ, ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ହରିସ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଜୁନିଅର, ଶାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଶାଇମ ଆୟୁବ, ସହିମ ମିରିଜ ଆୟୁକ, ଶାହୀନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ।