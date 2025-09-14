ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟକ୍କର, ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍

IND vs PAK
IND vs PAK (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2025 at 6:15 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଏସିଆ କପର ସବୁଠୁ ବଡ ମୁକାବିଲା । ସୁପରସଣ୍ଡେରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ । ହାଇଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟକ୍କର । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୮ଟାରୁ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ICC ଏବଂ ACC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ରୋକିହେବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 'ETV ଭାରତ' ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

LIVE FEED

7:13 PM, 14 Sep 2025 (IST)

IND ବନାମ PAK: ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର

ଭାରତୀୟ ଦଳ-

ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯାଦବ କୁଲଦୀପ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ।

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ-

ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ, ଫହିମ ଅଶରଫ, ଫଖର ଜମାନ, ହାରିସ ରୈଫ, ହାସନ ଅଲି, ହାସନ ନୱାଜ, ହୁସେନ ତଲାଟ, ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ହରିସ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଜୁନିଅର, ଶାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଶାଇମ ଆୟୁବ, ସହିମ ମିରିଜ ଆୟୁକ, ଶାହୀନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ।

7:06 PM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK: ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିଡ଼

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟସ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ହେବ । ତେବେ #BoycottINDvPAK ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ।

6:23 PM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା

ବାରଣାସୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଘାଟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଗଙ୍ଗା କୂଳ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ 'ହର ହର ମହାଦେବ' ଏବଂ 'ଭାରତ ମାତା କୀ ଜୟ' ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ କରିଥିଲେ, ନଦୀରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।

5:54 PM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK Live: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲା BCCI

ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନେଟରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ମ୍ୟାଚକୁ ବିରୋଧ କରି ବିସିସିଆଇକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।

Last Updated : September 14, 2025 at 7:28 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAK LIVE SCOREINDIA VS PAKISTAN IN DUBAIIND VS PAK MATCH UPDATEଏସିଆ କପ 2025ASIA CUP 2025 LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.