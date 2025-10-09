୪୦ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ
ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୪୦ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ।
Published : October 9, 2025 at 8:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୪୦ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ ଚାମ୍ପିୟନସିପ। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ- AFIର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ 14, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ।
ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 2 ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, AFI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (AFI)ର ଜାତୀୟ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିଲ୍ ସୁମାରିୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା 40ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିଅର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।"
"ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ସବୁକିଛି ଅତି ସଠିକତାର ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ," ବୋଲି ସୁମାରିୱାଲା କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, AFI ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଶାୟୀ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ତାଲିମ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ।
"ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। NADA ସମଗ୍ର ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଡୋପିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ସୁମାରିୱାଲା କହିଛନ୍ତି।
ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡ଼ିଶାର 75 ଜଣିଆ ଦଳ
ଓଡ଼ିଶାର 75 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରତୀକ ମହାରଣା 100 ମିଟର ଏବଂ 200 ମିଟରରେ ବାପି ହଂସଦା, ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓମକାର ନନ୍ଦ, ଅଙ୍କିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳି। ଭଲ ଟାଇମିଂ ସହ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଖେଳାଳି ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "୪୦ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ବରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହିଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ- AFIର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଥେଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଉଛୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆଥେଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନକୁ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଗାତର ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ।"
ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ନୀତି (NSP) 2025କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।
ଏହି ନୂତନ ନୀତି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି 2001ର ସ୍ଥାନ ନେବା ସହ ଭାରତକୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲିଡରରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ ରୋଶନାରା ପରବିନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥିଲା ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା; ଓଡ଼ିଶା ହ୍ଵିଲ ଚେୟାର ରଗବୀ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର