JAY SHAH NEW ICC CHAIRMAN; ଆଇସିସିର ନୂଆ ବସ ହେଲେ ଜୟ ଶାହ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରେକର୍ଡ, ଭାରତରୁ 5ମ - JAY SHAH BECOMES NEW ICC CHAIRMAN

JAY SHAH NEW ICC CHAIRMAN; ଆଇସିସିର ନୂଆ ବସ ହେଲେ ଜୟ ଶାହ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରେକର୍ଡ, ଭାରତରୁ 5ମ

Published : 34 minutes ago | Updated : 16 minutes ago

JAY SHAH NEW ICC CHAIRMAN ( ETV Bharat Odisha )

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇସିସିର ନୂଆ ବସ ହେଲେ ଜୟ ଶାହ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଜୟ ଶାହ । ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ବିସିସିଆଇର ସଚିବ ଜୟ ଶାହ । ଆଇସିସିର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ । ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଆଇସିସିର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ । ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଜୟ ଶାହ ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ । ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ)ରେ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଶାହ ହେଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ :-

ଶରଦ ପାୱାର, ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆ, ଶଶାଙ୍କ ମନୋହର ଏବଂ ଏନ ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ବର୍ଷୀୟ ଜୟ ଶାହା ଆଇସିସିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ​​16ଟି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ । ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ 9 ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ । ଆଇସିସି ବୋର୍ଡର 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଇସିସି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ଥିଲା । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜୟ ଶାହଙ୍କ ପରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କିଏ ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନାଁ - BCCI Next Secretary ଜୟ ଶାହ ଭରିଥିଲେ ନାମାଙ୍କନ ? ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା 27 ଅଗଷ୍ଟ । ପ୍ରକାଶ ଥାଉ, ବିଦାୟୀ ଆଇସିସି ସଭାପତି ଗ୍ରେଗ ୱାର୍କଲେ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ଜୟ ଶାହ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ହେବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ହେଭିୱେଟ୍‌ଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ- ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ)ର ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌ ପଦରେ ବସିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିସିସିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଚିବ କିଏ ହେବେ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୟ ଶାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ସଭାପତି ହେବା ପରେ, ଜଣେ ଦିବଂଗତ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

