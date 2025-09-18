ETV Bharat / sports

ଆଇଟିସିରୁ ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନଜର

ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାବ ସମ୍ପ୍ରତି Dream11ର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। (X-BCCI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ହେବା, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାରଣ ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଜର୍ସିରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ Dream11ର ସ୍ଥାନ ନେଇ Apollo Tyers ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସପ୍ତମ ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲା। BCCI 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି 121 ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 21 ICC ଖେଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।

Apollo Tyers ଦଳର ନୂତନ ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ହେବା ପରେ, ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନଜର ପକାଇବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜକମାନଙ୍କ ଉପରେ।

ITC ଲିମିଟେଡ୍ (1993-2001):

BCCI ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୁକ୍ତି 1993 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ITC ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ITC ହୋଟେଲ୍ସ ଡିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ସହିତ ITCର ସହଭାଗୀତା 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, କାରଣ ନୂତନ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁୟାୟୀ ସିଗାରେଟ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରାୟୋଜକତାରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ITC ବାହାରି ଯାଇଥିଲା।

ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ (2001-2013):

ଜୁନ୍ 2001ରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 2010 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 3.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଶେଷରେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ମତଭେଦ କାରଣକୁ ନେଇ 2013ରେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା।

ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆ (2014-2017):

ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ 2014ରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଇସିସି ଖେଳ ପାଇଁ 61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି 2017 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ଓପୋ ମୋବାଇଲ୍ସ (2017-2019):

ଚୀନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଏକ ରେକର୍ଡ-ବ୍ରେକିଂ 1,079 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 4.61 କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରତି ଆଇସିସି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଓପୋ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିଗଲା।

ବାଇଜୁ (2019-2023):

ଭାରତର ଏଡ୍-ଟେକ୍ ଲିଡର୍ ବାଇଜୁ 2019 ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ​​ଏବଂ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

Dream11 (2023-2025):

ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 158 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ସହିତ 358 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ବିସିସିଆଇକୁ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପାଇଁ ₹4 କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରତି ଆଇସିସି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ₹1 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିୟଲ-ମନି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିଷେଧ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ, ବିସିସିଆଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏହାର ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା।

ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ନିୟମ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ ହେବା ପରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା Dream11

Dream11 ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ-BCCI, 2023 ମସିହାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। Dream11କୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇକୁ 358 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ​​କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ନିୟମ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହିତ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ (ଯେପରିକି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କ୍ରୀଡା, ରମି, ପୋକର, ଲଟେରୀ, ବେଟିଂ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସହାୟତା କରିବା, ଏସବୁକୁ ବେଆଇନ କରାଯାଇଛି।

